فيراري تكشف عن سيارتها المشاركة في سباق لومان 24 ساعة لعام 2023

نشرت شركة "فيراري" على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أول صورة تعطي لمحة خاطفة عن نموذجها الأولي للسيارة الخارقة المشاركة في سباقات لومان 24 ساعة لعام 2023 بعد 50 سنة.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تعطي الصورة المبدئية نظرة لما سينتظرنا من السيارة الهايبرد التي تتسابق في فئة LMH ، وهي أول خطوة تقوم بها العلامة التجارية الإيطالية التي تؤكد بشكل عملي ومرئي أنها عازمة على المشاركة، بالفعل "بدأ العد التنازلي" لكل المتسابقين المشاركين في سباق التحمل 2023 .

قالت أنتونيلا كوليتا ، رئيسة Competizioni GT في فيراري ، لأوتوكار "إن الضغط كان على فيراري ليس فقط للمطالبة في المشاركة بسباقات لومان بل أيضا للفوز في سباقات التحمل. في عام 2023 كان حلمنا الفوز، لكن لسوء الحظ ، سيكون هذا حلم المنافسين الآخرين! بادئ ذي بدء ، نحتاج إلى تصنيع أفضل سيارة مكنة مع تقديم أفضل الحلول للمشكلات التي من الممكن أن تواجهها ، لكن الهدف من السباق الأول هو الفوز بالطبع ".

أكدت "أنتونيلا" ، أن السيارة الخارقة المشاركة في لومان 24 ساعة لعام 2023 كانت قيد التطوير لمدة 18 شهرًا كاملة ، مضيفة : "كان الحصول على نموذج أولي بمثابة حلم ، ولكنه أصبح حقيقة ملموسة الآن. حلمنا التالي هو تحقيق فوز كامل، مع كوننا نقدم أفضل التقنيات التي بالتالي تضعنا على مسار الفوز. لدينا ضغط ولكن لدينا فريق عمل جيد يعمل بشكل مستمر. فيراري لديها ضغط هائل كل يوم. هذا تحد مهم آخر نواجهه ، لكننا مستعدون لذلك ".

أشارت أنتونيلا إلى أن المشاركة في فئة LMH الجديدة من لومان وسباق السيارات الرياضية من أكثر ما يجذبها للمشاركة في دورة العام المقبل، حيث ستنافس لافيراري جنبا إلى جنب مع تويوتا و بيجو ، حيث تسمح اللوائح المفتوحة للشركات ببناء جميع المكونات الرئيسية في السيارة ، بما في ذلك الهيكل ، المحرك وعلبة التروس والتعليق والإلكترونيات.

ستتمكن سيارات LMH أيضًا من التنافس ضد سيارات فئة LMDh وهي السيارات التي تتولى تطويرها كلا من BMW و بورشه، وتشمل قواعد تفصيلية أكثر تتضمن المزيد من المواصفات للأجزاء ، لكن توازن لوائح الأداء سيسمح لسيارات LMDh و LMH بالسباق على شبكة لومان، وكانت آخر مرة فازت فيها فيراري عام 1965.