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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سائق سرق متعلقات أجنبي بالخليفة

المتهم
المتهم

ألقى ضباط أمن القاهرة القبض على سائق سيارة أجرة لقيامه بسرقة متعلقات شخص "يحمل جنسية أجنبية" بأسلوب المغافلة.

وتبلغ  لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "تاكسى" وبصحبته صديقه "يحمل جنسية إحدى الدول" ، وعقب وصولهما ترجلا من السيارة تاركين حقيبة السفر الخاصة بالثانى بالسيارة ، وبداخلها (مبالغ مالية "عملات أجنبية متنوعة "- متعلقات شخصية) وطلبهما من قائدها الإنتظار لحين عودته.

 

وعقب عودته فوجئ بفرار قائد السيارة والاستيلاء على الحقيبة وبداخلها (المبالغ المالية ومتعلقاته الشخصية) ، وأضاف بمغادرة صديقة للبلاد وطلب منه إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكبها ( سائق سيارة أجرة – مقيم بمحافظة القاهرة ) وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة"، واستدعاء المُبلغ ، تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة جنسية أجنبية سيارة اجرة مديرية امن القاهرة

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