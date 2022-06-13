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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد عامين من التوقف.. احتفالات عيد القديس أنطونيوس تعود إلى لشبونة.. فيديو

احتفالات بلشبونة
احتفالات بلشبونة

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، استئناف احتفالات عيد القديس أنطونيوس في لشبونة، بعد إلغائها لعامين متتاليين جراء جائحة كورونا، وعمّت شوارع العاصمة البرتغالية الرقصات الشعبية وانتشرت فيها رائحة السردين المشوي.

وتنافس نحو عشرين حياً ضمن مسابقة تحيي مواكب راقصة فيها استعراضات حتى وقت متأخر من الليل في شارع الحرية الشهير وسط العاصمة.

 

ومن بين العادات الأخرى التي تتضمنها هذه الاحتفالات، حفل زفاف جماعي لـ16 ثنائياً وهو اليوم الذي يُصادف فيه عيد القديس أنطونيوس، في كاتدرائية لشبونة، تكريماً لقديس يُعتبر شفيعاً للمدينة.

 

جائحة كورونا البرتغال حفل زفاف شوارع العاصمة احتفال

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