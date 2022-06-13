عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

صدى البلد

أكد  المهندس سعيد دسوقي مدير عام منافذ وزارة الزراعة، أنه تم طرح الأضاحي في منافذ الوزارة بداية من اليوم لتكون متاحة الحجز أمام المواطنين، موضحًا أن خطوات الحجز بسيطة وتعتمد على بطاقة الرقم القومي فقط.
وعن أسعار الأضاحي في السوق، قال إن سعر كيلو لحم الضأن يصل إلى 83 جنيهًا، ليتراوح سعر الخروف بين 4 و6 آلاف جنيه، أما العجول فيتراوح سعر الكيلو بين 72 و74 جنيهًا لتسجل العجول من 24 و25 ألف جنيه.

وأضاف عبدالرحمن أن أسعار الأضاحي من الضأن بالكيلو قائم يتراوح بين 75 و80 جنيها ليتراوح سعر الخروف المناسب للأضحية بين 4000 و6000 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو لحم  العجول الجاموس قائم بين 60 و65 جنيها، ويتراوح كيلو البقري قائم بين 70 و75 جنيها ويتفاوت سعر عجل الأضحية بين 20 أو 25 و35 ألف جنيه حسب السن والوزن.

لتفاصيل اكتر تابعونا فيديو ….

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

مدبولي: مشاركة القطاع الخاص لا تعني تخلي الدولة عن توفير السلع والخدمات

إسرائيل تطالب مواطنيها بمغادرة إسطنبول فوراً بسبب تهديدات إيرانية

في 30 دقيقة.. الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك بأكثر من 100 صاروخ

دراسة مذهلة.. إنتاج مضادات حيوية جديدة من تلوث البلاستيك بالمحيطات.. تفاصيل

رئيس مجلس القيادة اليمني: نعتز بالأزهر صرحا إسلاميا وإنسانيا منارة للعلماء..صور

9 فئات معفاة من مصروفات المدارس 2023.. و50% تخفيضا لأبناء العاملين بالتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

أربعة جوائز لسيرة مايكل جاكسون وخيبة أمل لصناع A Strange Loop

كشف عن فضائح.. هل ساهم مؤتمر الأهلي في تخبط أعضاء اتحاد الكرة؟

مبحبش افتكره.. كواليس مشهد جريء دفع الراقصة صفوة لاعتزال التمثيل

فيديو

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

أين ومتى يظهر ولماذا سمي بهذا الاسم .. كل ما تريد معرفته عن قمر الفراولة "فيديوجراف"

اللحوم صناعة وليست تربية.. وتأجيل زيادة أسعار الكهرباء.. أبرز تصريحات السيسي اليوم

كتل هواء أوروبية.. الأرصاد: درجة الحرارة تنخفض غدا وأمطار على السواحل الشمالية..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ