مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

أكد المهندس سعيد دسوقي مدير عام منافذ وزارة الزراعة، أنه تم طرح الأضاحي في منافذ الوزارة بداية من اليوم لتكون متاحة الحجز أمام المواطنين، موضحًا أن خطوات الحجز بسيطة وتعتمد على بطاقة الرقم القومي فقط.

وعن أسعار الأضاحي في السوق، قال إن سعر كيلو لحم الضأن يصل إلى 83 جنيهًا، ليتراوح سعر الخروف بين 4 و6 آلاف جنيه، أما العجول فيتراوح سعر الكيلو بين 72 و74 جنيهًا لتسجل العجول من 24 و25 ألف جنيه.

وأضاف عبدالرحمن أن أسعار الأضاحي من الضأن بالكيلو قائم يتراوح بين 75 و80 جنيها ليتراوح سعر الخروف المناسب للأضحية بين 4000 و6000 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو لحم العجول الجاموس قائم بين 60 و65 جنيها، ويتراوح كيلو البقري قائم بين 70 و75 جنيها ويتفاوت سعر عجل الأضحية بين 20 أو 25 و35 ألف جنيه حسب السن والوزن.

لتفاصيل اكتر تابعونا فيديو ….