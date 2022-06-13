الزراعة: الدولة تدعم صغار المزارعين في مشروعات توفير الماشية عالية الجودة.. فيديو

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الرئيس السيسي يضع قضية الأمن الغذائي ضمن أولويات الدولة منذ توليه مسئولية البلاد.



وأضاف "الصياد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المشروع القومي الذي افتتحه الرئيس السيسي اليوم متكامل من كل الجوانب بهدف توفير التطوير المستمر في مجال الإنتاج الحيواني".



وأشار : "الدولة تعمل على توفير رؤوس الماشية عالية الجودة لمنحها للمزارعين ضمن المشروع القومي للإنتاج الحيواني"، مردف: "المشروع القومي للبتلو يستفيد منه 41 ألف مزارع ومربي للماشية على مستوى الجمهورية"".



وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية،: "جزء كبير من الأراضي التي تستصلحها الدولة حاليا لإنتاج الأعلاف وتقليل تكلفة الاستيراد".



وتابع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية،: "الدولة تقوم بمساندة وتقديم الدعم لصغار المزارعين في مشروعات توفير الماشية عالية الجودة بالتعاون مع المجتمع المدني"، لافتا: "التوسع في تربية رؤوس الماشية عالية الجودة يهدف إلى زيادة حجم الإنتاج الحيواني".



