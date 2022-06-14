أحدث أسعار سوزوكي ارتيجا العائلية موديل 2022 .. نظرة شاملة| صور

ارتفعت خلال الايام القليلة الماضية اسعار سيارات سوزوكي المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة العائلية الشهيرة "ارتيجا" موديل 2022، وقدرت تلك الزيادة السعرية بنسبة بلغت 20 الف جنيه لتشمل الفئة الوحيدة المقدمة محليًا.

سوزوكي ارتيجا موديل 2022

تحتوي السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وعدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى نظام الحماية من السرقات، ومرايات جانبية، وقفل مركزي للابواب.

سوزوكي ارتيجا موديل 2022

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط قياسها 7 بوصة، و 4 مكبرات صوتية، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، وامكانية طي المقاعد الخلفية.

سوزوكي ارتيجا موديل 2022

وتعتمد السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 على جنوط رياضية 15 بوصة، مع نسبة طول بلغت 4395 مم، وبعرض يبلغ 1735 مم، و 1690 مم للارتفاع، بالاضافة إلى اضاءة نهارية بتقنية LED، ومصابيح أمامية حادة المظهر.

وتستمد السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 103 حصانا، وعزم دوران يبلغ 138 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سوزوكي ارتيجا موديل 2022

وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية، ومتوسط استهلاك للبنزين بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 بقيمة قدرها 364.900 ألف جنيه بدلاً من 344.900 ألف جنيه.