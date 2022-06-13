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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيل الحلفاوي: أتمنى أن يصالح لاعبو المنتخب الوطني جمهورهم

نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيها رسالة الى لاعبى المنتخب المصرى قبل المباراة الودية المقرر إقامتها غدا امام منتخب كوريا الجنوبية. 

وقال نبيل الحلفاوى : "اختيار موفق من الكابتن إيهاب جلال، تواجد أحمد عاطف ومصطفى شلبي في القائمة، وربما يكون الأكثر توفيقا أن يتواجدا في التشكيل".

نبيل الحلفاوى 

وأضاف: "ولعل عمر كمال وأحمد رفعت يكونان عند مستوى توقعات الجماهير إن شاركا.. وأتمنى أن يصالح لاعبوا المنتخب جماهيرهم غدًا بأداء يعيد الثقة بغض النظر عن النتيجة".

وكان اقترح الفنان نبيل الحلفاوي، تشكيل لجنة لاختيار مدير فني جديد للمنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك عبر حسابه على تويتر.

وكتب نبيل الحلفاوي: “‏عندي اقتراح يساعد في اختيار المدرب المصري.. ما اظنش حد هيوافق عليه، المنتخب عنده ماتشين في سبتمبر واحد على أرضنا وواحد خارجها، وبعدين نفس الحكاية في مارس، ما نكلف من دلوقت حسام بماتشين سبتمبر ونكلف علي ماهر بماتشين مارس، وبناء عليه يتم اختيار من يستمر من خلال لجنة تضم أساتذة النقد والتحليل مثلا.. الأستاذ حسن المستكاوي والأستاذ خالد بيومي والدكتور طه اسماعيل ومن الشباب مثلا أحمد عز و... هذا مجرد مثال، ويمكن أن تخصص نسبة لتصويت الجماهير”.

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

نبيل الحلفاوي عن لاعبي المنتخب: لا يتقنوا التمرير ولا الاستلام ولا التسديد

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي، عن أزمة منتخب مصر بعد الهزيمة من اثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الافريقية".

وكتب على تويتر: "‏فقدان الشغف له نفس تأثير الإجهاد. لا تتقن التمرير ولا الاستلام ولا التسديد.. لكن عموما أيا سيكون المدرب لاعبونا يحتاجون لتخصيص نصف وقت التدريب على الأقل لإتقان هذه الأساسيات من الحركة مش عيب.. لا تنفيذ لأية خطط أو تكتيك أو هجمات منظمة أو مرتدة إلا بإتقانها وتنفيذها بلا معاناة".

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