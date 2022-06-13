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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: مجموعة السبع تعمل على تشديد العقوبات ضد روسيا

امريكا وروسيا
امريكا وروسيا

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مكتب الشؤون الأوروبية والآسيوية، ديريك هوجان، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع شركائها في مجموعة السبع لتشديد العقوبات المفروضة علي روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال هوجان: “نحن نعمل بشكل كبير على كيفية تشديد العقوبات ضد روسيا، نحن ننسق بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع”.

وحول استخدام أصول البنوك الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، قال هوجان إن الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجموعة السبع لديهم العديد من القضايا القانونية للنظر فيها لاتخاذ مثل هذا الإجراء.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال هوجان، إن الولايات المتحدة سترسل ما يقرب من 1.5 مليار دولار شهريًا إلى كييف على مدى 4-5 أشهر لإبقاء الحكومة الأوكرانية تعمل.

واضاف: "لقد خصصنا بالفعل مليار دولار لهذا الغرض من خلال آليات مختلفة، ونعتزم إرسال حوالي 1.5 مليار دولار إضافية كل شهر لمدة 4-5 أشهر". 

وبحسب الدبلوماسي الأمريكي، فإن الدعم المباشر للحكومة في كييف من أولويات إدارة الرئيس الأمريكي  جو بايدن.

روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا بايدن هوجان مجموعة السبع

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