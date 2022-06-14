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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ودياً .. البنك الأهلي يواجه بيراميدز استعدادا لعودة الدوري

صدى البلد

يخوض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مباراة ودية تجريبية غداً الأربعاء أمام بيراميدز بستاد الدفاع الجوي ضمن برنامج المباريات الودية المقرره من قبل خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي إستعدادا لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز 
والمقرر لها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين ويسعي الجهاز الفني بقيادة خالد جلال الإستفادة من هذه التجربة القوية لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً وتطبيق بعض النواحي التكتيكية استعداداً للمواجهات الرسمية المقبلة .
ومن المقرر أيضاً أن يختتم فريق البنك الأهلي معسكره المغلق بعد غداً الخميس بمواجهة فريق تليفونات بني سويف أحد أندية القسم الثاني.

الدفاع الجوي الأهلى الدوري المصري خالد جلال بيراميدز

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