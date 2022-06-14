مصرع زوجين وإصابة ابنتهما أعلى دائري المنيب

دهست سيارة نقل زوجين وأصابت ابنتهما عقب سقوط دراجة نارية يستقلونها بعدما اصطدمت بهم السيارة أعلى الطريق الدائري بالمنيب.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من النجدة، بوقوع حادث مروري أعلى الوصلة الجديدة المريوطية القادم من دائري المنيب إلى دائري القوس الغربي، أسفر عن وفاة موظف بالشركة الشرقية للدخان 34 سنة وزوجته 30 سنة، وإصابة نجلتهما 6 سنوات بنزيف في المخ .

وبالبحث والتحري وتفريغ كاميرات المراقبة أسفرت جهود البحث عن تحديد قائد السيارة والسيارة النقل قيادته، وبمناقشته أمام العقيد محمد الصغير مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر، وأحاله العميد أحمد دسوقي مأمور القسم إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.