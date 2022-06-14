بلومبرج: ألمانيا لم تؤمم شركة جازبروم جرمانيا خوفا من رد فعل بوتين

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مصادر، بأن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، دعا إلى التأميم الكامل للقسم الألماني السابق لشركة جازبروم جرمانيا، لكن المستشار أولاف شولتس رفض هذه الفكرة لأنه كان قلقًا بشأن رد الفعل المحتمل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني، أن الحكومة الألمانية قررت تمديد وصاية شركة جازبروم جرمانيا وتزويد الشركة بقرض لتجنب الإفلاس.

وتوقفت شركة جازبروم عن امتلاك جازبروم جرمانيا في نهاية شهر مارس بعد تقارير إعلامية عن عمليات البحث التي جرت هناك.

وبالفعل في 4 أبريل، قامت السلطات الألمانية بإخضاع شركة جازبروم جرمانيا للإدارة المؤقتة، معتبرة أن الاستحواذ على الشركة دون إذنهم من قبل مستثمرين جدد باطل.

وفي مايو، كانت الشركة مدرجة في قائمة العقوبات الانتقامية التي فرضتها الحكومة الروسية.

وأعرب المستشار الألماني عن قلقه من أن قرار التأميم قد يثير غضب بوتين ويصعد الخلافات بشأن واردات الغاز الروسي، وفقًا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.