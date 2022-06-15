محمد الحلو يتعرض لوعكة صحية

تعرض الفنان محمد الحلو لأزمة صحية منذ قليل، بحسب ما أعلنه نجله حمادة الحلو عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وقال حمادة الحلو في منشور له عبر موقع فيسبوك:"أبويا وأخويا وصاحبى وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه لتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق ٨٠٪؜، يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما".

واحتفل الفنان محمد الحلو، يوم 3 مارس، بعيد ميلاده، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1955، ويعد واحدا من أبرز المطربين على الساحة الغنائية، وبرع فى تقديم الأغاني الخاصة بمقدمات الأعمال الدرامية.

وخلال أحد اللقاءات التلفزيونية قال "الحلو" إنه تزوج 5 مرات، وحاليًا لا يفكر فى الزواج مطلقًا، مؤكدًا أنه كان يتعامل مع الجانب الإيجابي في كل من زوجاته، إلا أنه بعد تلك السنوات لا ينصح أي مطرب بالزواج أكثر من مرة.

وبدأ محمد الحلو، مشواره الفني من خلال غناء وتقديم العديد من الأغاني التراثية التي كان لها صدى كبير في العالم العربي قبل أن يقدّم أغنيات خاصة به تجعله في خانة نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي.

وأصدر محمد الحلو، أول ألبوم له بعنوان "عراف"، وبعد أن حقق الألبوم نجاحًا كبيرا أصدار العديد من الألبومات، ومن أبرز ألبوماته: “افتح كتابك” و”رحال” و”يا قمر” و”عصافير الجنة” و”على كيفك” و”صدقي” و”بندم” و”فداكي الروح” و”يا حبيبي” و”ناويلى” و”أحبابنا” و”اشهدي”.

كما خاض تجربة التمثيل من خلال مجموعة من الأفلام السينمائية منها ”الحب الحقيقي” و”شباب لكل الأجيال” و”ابتسامة في عيون حزينة”.

وحقق محمد الحلو نجاحا كبيرًا من خلال غنائه للكثير من تترات المسلسلات أبرزهم و”ليالي الحلمية” و”الوسية” و”حياة الجوهري” و”زيزينيا”.