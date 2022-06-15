عبد الجليل: موسيماني ترك فريق الأهلي «هيكل عظمي» وشاف نفسه |فيديو

يرى محمد عبد الجليل نجم منتخب مصر الأسبق، أن موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، لديه مساوئ مع الأهلي أكثر من البطولات التي حققها، على حد وصفه.

وتابع عبد الجليل أثناء وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC : موسيماني ترك فريق الأهلي "هيكل عظمي" وشاف نفسه على الأهلي الفترة الأخيرة على غير المعتاد، وسعيد بتدخل حسام غالي في هذا الملف وإصراره على رحيل موسيماني..

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق، مساوئ موسيماني مع الأهلي أكثر من المكاسب والبطولات التي حققها، وأعتقد أن تراجع مستوى المنتخب الوطني سببه تراجع مستوى لاعبي الأهلي والزمالك.

وأتم عبد الجليل، بدر بانون لاعب ممتاز والأهلي سيخسره حال رحيله، ومحمد هاني ظهير أيمن رائع ولا يجب أن ننسى حسناته بسبب خطأ نهائي أفريقيا.