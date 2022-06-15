زراعة البن تُنقذ الغابات الاستوائية في موزمبيق .. تفاصيل

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرًا عن كيفية إنقاذ زراعة البن للغابات الاستوائية في موزمبيق، حيث يلاحظ الناظر من بعيد إلى الغابات الاستوائية الفريدة التي تكسو منحدرات جورونجوسا في وسط موزمبيق، أن ثمة ثقوباً تخترق هذا الرداء الأخضر الذي يزيّن الجمال الأخّاذ لهذا الجبل الواقع وسط محمية وطنية تحمل الاسم نفسه.



وأفاد التقرير، بأن عمليات إزالة الأشجار أحدثت أضراراً كبيرة بمساحات تقدر بعدة كيلومترات مربعة في هذه السفوح، التي تحولت إلى أراضٍ جافة لا تنمو فيها سوى الأعشاب والشجيرات المتقزمة. مكان المساحات الحرجية البديعة.



وأكد أن الغابة ولدت مجدداً في السنوات الأخيرة بفضل زراعة البنّ التي لم تكن منتشرة عملياً من قبل في هذه الدولة الإفريقية.



