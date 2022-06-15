أمين عام الأمم المتحدة يبحث هاتفيًا مع قادة إندونيسيا والنرويج التحديات العالمية

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس وزراء النرويج جوناس جار ستور، آخر المستجدات المتعلقة بالتحديات العالمية وسبل وآليات دعم منظمات الأمم المتحدة.

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة - في بيان ورد على موقعه باللغة الإنجليزية اليوم /الأربعاء/- أن الأمين العام ناقش في اتصاله مع الرئيس الإندونيسي التداعيات العالمية للأزمة في أوكرانيا، ولا سيما في مجال الأمن الغذائي.. كما أطلع الرئيس الإندونيسي، على جهود الأمم المتحدة للسماح بوصول الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا إلى الأسواق العالمية.

ووفقا للبيان فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن دعمه لرئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين في عام 2022.

وفي سياق آخر، أعرب الأمين العام، عن امتنانه للنرويج لمساهمتها في دعم منظمات الأمم المتحدة، آملا في أن تحذو الدول الأخرى حذوها، وذلك خلال اتصاله برئيس الوزراء النرويجي.