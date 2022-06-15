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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب الصين لدى الأمم المتحدة يدعو لجعل الهدنة اليمنية نقطة انطلاق لجهود أوسع

صدى البلد

 قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون إن بلاده تأمل في هدنة دائمة بين الطرفين المتحاربين في اليمن .. داعيا لأن يكون اتفاق الهدنة نقطة انطلاق لجهود أوسع ينبغي أن تترجم إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي مستدام.

وأوضح مندوب الصين - في إحاطة لمجلس الأمن بشأن اليمن ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، اليوم /الأربعاء/- أن القوات الحكومية اليمنية والحوثيين عقدا جولتين من اجتماعات التنسيق العسكري تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص هانز جروندبرج وقررا الاجتماع بشكل منتظم في المستقبل، وهو أمر مرحب به من قبل الصين.

وأضاف أن بلاده تدعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة في مواصلة تعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة بشأن القضية اليمنية بطريقة منطقية وعملية، وتنفيذ تدابير لإعادة بناء الثقة المتبادلة، وبذل كل جهد للحفاظ على الزخم الجيد الحالي، والسعي لتعزيز المزيد من التقدم في عملية السلام.

ودعا تشانج مجلس الأمن إلى مواصلة الحفاظ على وحدته والتآزر مع الدول المؤثرة في المنطقة للقيام بدور بناء في تعزيز الحل السياسي للقضية اليمنية، مشيرا إلى بذل الجهود لتنفيذ اتفاق الهدنة بشكل كامل، ولا سيما إعادة فتح الطريق إلى تعز، وتخفيف الوضع الإنساني هناك بأسرع ما يمكن.

وأكد ضرورة محافظة المجتمع الدولي على اهتمامه بالوضع في اليمن، وأن يتخذ الإجراءات الفعالة لمد يد العون لليمن من خلال التركيز على مساعدته على استقرار عملته وأسعاره، وتخفيف النقص في الطاقة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان مثل الطعام. 

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