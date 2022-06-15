حمو بيكا: معايا محو أمية بس الشهادة هتفرق مع أي طالب كتير

وجه مغني المهرجانات حمو بيكا رسالة إلى طلاب الثانوية العامة والجامعات في ظل الاستعداد لامتحانات نهاية العام.

وكتب حمو بيكا عبر فيسبوك:"رسالة لطلاب الثانوية العامة و الكليات ..هو انا اه مش متعلم واخدت (محو الأمية) بالعافية لكن ده مش حاجه تفرح ولا تقول (عندك بيكا اهو مش متعلم بس ناجح) ، صدقوني والله طعم النجاح مع العلم مختلف تماماً عن طعم النجاح من غير علم".

واستطرد حمو بيكا:" العلم بيفرق في كل حاجه في الدنيا ، كمية معاناه بشوفها يومياً بسبب اني مش متعلم كبيرة اوي مش بتمني حد منكم يشوفها أو يتعرض لها ، العلم بيستر كتير اوي و بيخليك واعي و متفتح في كل مجالات الحياة..هو اه الشارع علمني كتير ، بس مش زي المدارس و الجامعات ، حتي لو مش هتشتغل بشهادتك و حتي لو دخلت كلية مش بتحبها ، بس يكفي انك متعلم و معاك شهادة تقدر تسد بيها عين الشمس".

وأوضح حمو بيكا:" اتعلموا و خلوا بالكم من تعليمكم و شهداتكم لأنها هتفرق كتير اوي معاكوا و مع عيالكم بعد كده ..انا اه مادخلتش مدارس و ماتعلمتش ، بس حابب كل اللي حواليا ناجح و متعلم و اوعي يوم تقول اهو فلان ناجح بس مش متعلم".

وأثار مغني المهرجانات حمو بيكا، موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وذلك بعد ظهوره في احدى صالونات التجميل واثنا قيامه بعمل باديكير لأصابعه.

ويذكر ان حمو بيكا، يواجه أزمة منعه من الغناء بقرار من هاني شاكر نقيب الموسيقيين حيث تفاقمت مشكلته بعدما أكدت النقابة أنها لن تمنحه أى تصريح بالغناء إلا بعد اجتيازه اختبارات النقابة بنجاح.