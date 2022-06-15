أكبر اقتصاد بأوروبا يعاني.. التضخم في ألمانيا يصل لأعلي مستوي منذ 50 عامًا

تسارع التضخم السنوي في ألمانيا إلى 7.9٪ في مايو، وفقًا للتقديرات النهائية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء.

وفي مايو وحده، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.9٪ بعد أن قفزت بنسبة 0.8٪ في أبريل.

ووفقًا لبيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء، يعد هذا أكبر ارتفاع تضخم يضرب أكبر اقتصاد في أوروبا منذ ما يقرب من نصف قرن.

وقال جورج تيل، رئيس المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا، “التضخم في ألمانيا يظهر الحد الأقصى للشهر الثالث على التوالي. لا يزال السبب الرئيسي لارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار الطاقة. نشهد أيضًا زيادة في أسعار العديد من السلع الأخرى، وخاصة المواد الغذائية ... آخر مرة لوحظ فيها هذا المستوى المرتفع من التضخم كانت في شتاء 1973-1974، عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد نتيجة لأزمة النفط”.

وتكافح ألمانيا مع أزمة تكاليف المعيشة وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مدفوعة بالعقوبات المتعلقة بأوكرانيا والمناهضة لروسيا.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 55.2٪ مقارنة بشهر مايو 2021، كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 41٪.

وقال التقرير إنه لولا الارتفاع الحاد في تكاليف الغذاء والطاقة، لكان التضخم أقل من نصف المعدل الحالي.

ويشير مكتب الإحصاء إلى أن الأسعار تتأثر أيضًا باضطرابات سلسلة التوريد بعد جائحة كورونا.