عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر اقتصاد بأوروبا يعاني.. التضخم في ألمانيا يصل لأعلي مستوي منذ 50 عامًا

ألمانيا
ألمانيا

تسارع التضخم السنوي في ألمانيا إلى 7.9٪ في مايو، وفقًا للتقديرات النهائية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء.

وفي مايو وحده، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.9٪ بعد أن قفزت بنسبة 0.8٪ في أبريل.

ووفقًا لبيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء، يعد هذا أكبر ارتفاع تضخم يضرب أكبر اقتصاد في أوروبا منذ ما يقرب من نصف قرن.

وقال جورج تيل، رئيس المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا، “التضخم في ألمانيا يظهر الحد الأقصى للشهر الثالث على التوالي. لا يزال السبب الرئيسي لارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار الطاقة. نشهد أيضًا زيادة في أسعار العديد من السلع الأخرى، وخاصة المواد الغذائية ... آخر مرة لوحظ فيها هذا المستوى المرتفع من التضخم كانت في شتاء 1973-1974، عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد نتيجة لأزمة النفط”.

بلومبرج: ألمانيا لم تؤمم شركة جازبروم جرمانيا خوفا من رد فعل بوتين

بلومبرج: معدات تشغيل نورد ستريم لم تعد إلى ألمانيا بسبب العقوبات

وتكافح ألمانيا مع أزمة تكاليف المعيشة وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مدفوعة بالعقوبات المتعلقة بأوكرانيا والمناهضة لروسيا. 

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 55.2٪ مقارنة بشهر مايو 2021، كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 41٪.

وقال التقرير إنه لولا الارتفاع الحاد في تكاليف الغذاء والطاقة، لكان التضخم أقل من نصف المعدل الحالي. 

ويشير مكتب الإحصاء إلى أن الأسعار تتأثر أيضًا باضطرابات سلسلة التوريد بعد جائحة كورونا.

روسيا المانيا جائحة كورونا الغاز الطبيعى النفط اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

حزن في قرية نجريج لوفاة جد محمد صلاح بعد وعكة صحية مفاجئة

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

صعود مفاجيء.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-6-2022

لجنة التخطيط بالأهلي توافق على رحيل بدر بانون لـ «القطري» بشرط

موضوعات متعلقة

العراق.. تسجيل 342 حالة إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

لنقل البضائع والحبوب الأوكرانية.. استئناف العمل في ميناء خيرسون التجاري

الأردن.. تشكيل فريق وزاري لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

العراق يعلن بدء تأسيس محطات للربط الكهربائي مع السعودية

قائد بالحرس الثوري: الضربات الإيرانية غير المعلنة ضد إسرائيل تضاعفت

البحرين.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الملك

بصواريخ كاليبر.. روسيا تدمر مخزن أسلحة وذخيرة تابع لـ الناتو في أوكرانيا

رئيس وفد الاتحاد الأفريقي بالجامعة العربية: مصر صوتها مسموع في القارة السمراء وخارجها

ترشيحاتنا

الزراعة والتضامن توزعان 450 مشروع تربية أغنام في شمال سيناء

الإسكان: طرح الإعلان الـ16 لمحدودى الدخل نهاية العام الجارى

رابطة الليجا تتقدم بشكوى ضد مانشستر سيتي وباريس لاختراق قواعد اللعب النظيف

الحكومة: نستهدف تحسين بيئة الاستثمار من الإصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة

10 ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد جعفر قصير.. فمن هو؟

القوات المسلحة تستقبل وفداً من قضاة وقاضيات مجلس الدولة بهيئة القضاء العسكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

فترة زمنية شائكة.. إياد نصار يتحدث عن مسلسل الجماعة.. فيديو جراف

محمد الأحمد يكشف عن شخصيته في مسلسل الحجرة.. فيديو

فرصتها كانت منعدمة .. قصة سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ