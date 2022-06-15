الصوفية يحتفلون بمرور ربع قرن على رحيل الشيخ علي زايد .. غدا

يحتفي أبناء الطرق الصوفية، غداً الخميس، بمرور ربع قرن على رحيل الشيخ علي زايد أحد مشايخ الصوفية من أبناء الطريقة الرفاعية بقرية ميت حلفا محافظة القليوبية، وذلك بحضور الشيخ سالم الجازولي عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية وعدد من مشايخ الطرق والمنشدين وجمع من أبناء الطرق.

ذكرى الشيخ علي زايد

وقال مصطفى زايد الباحث المتخصص في الشأن الصوفي، إن احتفال الغد يحييه قراء ومنشدين من جميع محافظات مصر، ويضم نخبة من رجال الصحافة والإعلام بالإضافة لحضور عدد من مشايخ الطرق الصوفية.

وأوضح زايد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أبرز الحاضرين في الذكرى الـ 25 على رحيل الشيخ علي زايد، الشيح سالم الجازولي عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الشيخ طارق الرفاعي، الشيخ أحمد التسقياني شيخ التسقيانية الأحمدية، الشيخ إبراهيم الباجوري نائب الطريقة البرهامية، والشيخ عصام محي الدين نائباً عن الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية.

وتابع من المنشدين والمداحين يحيي الذكرى الشيخ منتصر الأكرت، الشيخ محسن عطية، الشيخ عبدالحكيم الزيات، الشيخ عصام درويش، الشيخ صلاح العسكري، الشيخ محمد الصعيدي، الشيخ أشرف أبو شريف، الشيخ على عبدالشكور، والشيخ أيمن عبدالعزيز.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، في الخامس من يونيو الجاري، عن فوز 10 أعضاء بعضوية المجلس من بين 18 مرشحا والحاصلين على أعلى الأصوات من بين المرشحين .

وجاءت نتيجة الانتخابات، كالتالى :

1- الشيخ محمد أبو هاشم

الطريقة الهاشمية الخلوتية

56

2- الشيخ علي جمعة

الطريقة الصديقية الشاذلية

54

3- الشيخ علاء أبو العزايم

الطريقة العزمية الشاذلية

36

4- الشيخ سالم الجازولي

الطريقة الجازولية

47

5- الشيخ سامح المرزوقي

الطريقة المدنية الشاذلية

34

6- الشيخ عبد الرحيم العزازي

الطريقة العزازية

41

7- الشيخ أحمد الصاوي

الطريقة الصاوية الخلوتية

35

8- الشيخ محمود أبو الفيض

الطريقة الفيضية الشاذلية

43

9- الشيخ سعيد الشناوي

الطريقة الشناوية الأحمدية

56

10- الشيخ أحمد عبد القادر

الطريقة المجاهدية

34

وصرح أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، بأن الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية انطلقت في العاشرة صباحا تحت إشراف لجنة مشرفة على الانتخابات بحضور ممثل عن الهيئة القضائية من مجلس الدولة و ممثل عن محافظة القاهرة وممثل عن وزارة الأوقاف.

وبدأت الجمعية العمومية في الاقتراع لاكتمال النصاب القانوني بحضور 30 شيخاً، موضحا أن المجلس الأعلى يتكون من شيخ المشايخ رئيساً و10 من أعضاء مشايخ الطرق الصوفية منتخبين بالإضافة إلى ممثل الأزهر يختاره شيخ الأزهر وممثل وزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف وممثل الداخلية يختاره ممثل الداخلية وممثل وزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وممثل وزارة الحكم المحلى يختاره وزير التنمية المحلية وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات ولا يعبر المرشح منتخبا عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية الا بحصوله على غالبية أصوات الحاضرين.