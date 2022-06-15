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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا : لا توجد مؤشرات على مساعدة الصين لـ روسيا عسكريًا

امريكا والصين وروسيا
امريكا والصين وروسيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن الصين تقدم مساعدة عسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا. 

وقال كيربي، في إفادة صحفية، "لا، لا نرى مؤشرات على مساعدة الصين لـ روسيا”.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن تحالف الصين مع روسيا محذرة من أن الدول التي تختار التحالف مع روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون في الجانب الخطأ من التاريخ.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء: “تدعي الصين أنها محايدة، لكن سلوكها يوضح أنها لا تزال على علاقة وثيقة مع روسيا”.

وجاءت تصريحات الخارجية الأمريكية بعد ساعات من تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينج لنظيره الروسي فلاديمير بوتين دعم بكين لـ”سيادة وأمن” موسكو خلال مكالمة بين الزعيمين.

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ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، رفضت الصين إدانة روسيا واتُهمت أيضًا بتوفير غطاء دبلوماسي لموسكو من خلال إدانة العقوبات الغربية ومبيعات الأسلحة إلى كييف.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، كانت واشنطن “تراقب نشاط الصين عن كثب”.

وقال المتحدث: “بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الغزو، لا تزال الصين تقف إلى جانب روسيا. لا يزال يردد صدى الدعاية الروسية في جميع أنحاء العالم. ولا تزال تحمي روسيا في المنظمات الدولية ولا تزال تنكر الفظائع التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا”.

وأضاف: “الدول التي تقف بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستجد نفسها حتمًا في الجانب الخطأ من التاريخ”.

روسيا الصين الولايات المتحدة أوكرانيا أمريكا جون كيربي

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