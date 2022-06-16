قريبا في مصر.. سيارة سانج يونج توريس الجديدة عالميا

بعد طرحها عالميا ينتظر عشاق السيارات سيارة سانج يونج توريس الجديدة كلياً والتي تم الكشف عنها في كوريا مؤخراً.



وجاء الإعلان عن سانج يونج توريس رسمياً في كوريا الجنوبية لتقع السيارة بين موديلي ريكستون وكوراندو ، وجاءت السيارة بسعر 269 ألف وون كوري الي 304 ألف وون كوري بما يعادل 21 الي 23 ألف دولار تقريباً والسيارة متاحة للحجز في كوريا الجنوبية حالياً ومن المنتظر وصولها في مصر نهاية العام الجاري.

ويأتي التصميم لسانج يونج توريس حيث تحتوي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة على العديد من العناصر المستطيلة في المقدمة ولديها 6 شرائح عمودية قصيرة بطول خط المصابيح الأمامية فوق شبكة التهوية الرئيسية بتصميم مشابه لموديلات جيب وتتميز السيارة بمصابيح أمامية رفيعة من نوع LED مع حواف بارزة كما زودت السيارة بلوح انزلاقي مصنوع من الألمنيوم في الجزء السفلي من الشبكة.

كما جاءات كابينة سانج يونج توريس متميزة في 4 خيارات لونية للمقصورة الداخلية تشمل الأسود والأبيض والبني والكاكي ولها لون مزدوج في الخارج وتتوفر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة بعجلات من الألمنيوم مقاس 17 و 18 بشكل قياسي و 20 بوصة كخيار وداخل المقصورة ، تم تزويدها بمجموعة عدادات رقمية مع نظام معلومات ترفيهي مقاس 12.3 بوصة ، ولوحة لمس أصغر مع أدوات تحكم في المناخ تعمل باللمس. وتم دمج معظم أدوات التحكم في عجلة القيادة.





وتعد مساحة الأمتعة في سانج يونج توريس الجديدة

مقسمة إلى مستوى 703 لتر ، قابلة للتمديد إلى 839 لتر مع إزالة لوحة الأمتعة ويمكن زيادة مساحة الأمتعة إلى 1662 لترًا عن طريق طي الصف الثاني.



كما جاءت تفاصيل المحرك في سانج يونج توريس

أنها ستحتوي على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني بقوة قصوى تبلغ 170 حصانًا ، وأقصى عزم يبلغ 280 نيوتن متر ، مقترنًا بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ودفع كلي اختياري. وقد تم استخدام مجموعة المحركات بالفعل في الكروس أوفر سانج يونج كوراندو.



وتشمل ميزات السلامة في سانج يونج توريس متعددة الاستخدامات (SUV) مساعد النقطة العمياء ، ومساعد الحفاظ على المسار ، وتنبيه مغادرة السيارة ، وفرامل الطوارئ المستقلة ، والكثير من الوسائد الهوائية. وتشمل الميزات القياسية رصد الضغط في الاطارات والاضاءة العالية القابلة للتحكم ونظام ستارت ستوب.



وتاتي تجهيزات خاصة في سانج يونج توريس

وفي السوق الكوري حيث يتم تقديم الطراز الأساسي (T5) مع فرش من الجلد الصناعي ، ومقاعد أمامية بنظام تدفئة ، وعجلة قيادة مغلفة بالجلد بنظام تدفئة ، وتحكم تلقائي في المناخ بشكل قياسي. ويتميز الطراز الأعلى بإضاءة محيطة ، ومقعد سائق كهربائي بـ 8 اتجاهات للتعديل ،و مقاعد خلفية بتدفئة ومقاعد أمامية بتبريد.