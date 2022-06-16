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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيد رجب عن فيلم 19 ب: السيناريو شدني والشخصيات مؤثرة.. فيديو

صدى البلد

كشف الفنان سيد رجب، عن تفاصيل دوره في فيلم 19 ب المقرر عرضه الفترة المقبلة.

 

وقال في مقابلة مع برنامج MBCTrending: "سيناريو الفيلم شدنى والحالة النفسية للشخصيات مؤثرة".

 

وعن تفاصيل شخصيته أوضح سيد رجب: "أجسد شخصية حارس عقار ويقع فى مشاكل ممكن تؤدى لفقدان المكان اللى عايش فيه واللى قضيت فيه كل حياتى".

 

وكان بدأ المخرج أحمد عبد الله، تصوير فيلم 19 ب، في إحدى فيلات مصر القديمة، بطولة ناهد السباعي، سيد رجب، أحمد خالد صالح، نبيل نور الدين، عبد العزيز مخيون، وعدد من ألمع النجوم.

قصة فيلم 19 ب

وتدور قصة فيلم 19 ب في إطار تشويقي حول ڨيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه فى عزلة عن عالم الشارع الخارجي ، حتى يجد نفسه مجبرًا على خوض مواجهة تغيير حياته بالكامل.
وينتظر سيد رجب عرض فيلم “كيرة والجن” بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، المأخوذ عن رواية “1919”، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.

وكانت اخر اعمال سيد رجب فيلم “واحد تانى”ويشارك فى بطولة فيلم "واحد تانى"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار .

تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

فيلم “كيرة والجن” MBCTrending “كيرة والجن أحمد عبد الله الفنان سيد رجب الفنان القدير سيد رجب

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