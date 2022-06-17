دعاء المعجزات والمستحيلات .. لتحقيق الأمنيات بسرعة

دعاء المعجزات والمستحيلات.. لا يوجد إنسان إلا وكان لديه أمنيات وآمال يرغب فى تحقيقها والوصول اليها، فعندما يحقق تلك الأمنيات يشعر بالسعادة الغامرة، ويسعى الكثير لكى يحققوا آمالهم، ولكي يتم تحقيق الأمنيات يجب أن يتحلى المرء ببعض الصفات مثل الصبر والاجتهاد، ثم عليه بأقوى سلاح وهو الدعاء، فالدعاء يقرب الإنسان من ربه فان الله يستجيب للعبد الذى يكثر في الدعاء، ويجب الخشوع وحضور القلب فى الدعاء واليقين بأن الله سوف يستجيب بالدعاء ونقوم ابضًا بالدعاء لتفريج الهم دائمًا، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء المعجزات والمستحيلات .

دعاء لتحقيق الأمنيات المستحيلة بسرعة



اللهم إني ضيفك وأنت أكرم الأكرمين فبلغني كل ما أريد فليس ذلك عليك بعزيز.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويامنجز الوعيد ويامن هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق المضيق.. الى سعة الطريق بك ادفع مالا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وأمنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.



اللهم يا سميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه يا ذا الجلال اللهم حقق امنياتى وبارك اللهم فيها، يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا سامع الأصوات.

اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يارب حلمي وظني فيك يا رب جميل فحقق يا الهي حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجل برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون.

يا ذخر من لا ذخـر لـه ويآ سنـد من لا سـند لـه ويا حرز من لا حرز لـه ويا غياث من لا غياث له ، ويا كنـز من لا كنـز له ويآ عز من لا عز له يا كريم العفو يا حسن آل تجاوز يا عون الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظـيم الرجـاء ، يا منقـذ الغرقـى يا منجـى الهلكـى، يا محسن يا مجمل يا منعـم يا مفضـل، انت انت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار، وضوء القمر وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء يالله يالله يالله يالله لا اله الا انت وحدك لاشريك لك ، يارباه، صلي على محمد وعلى ال محمد وافعل بنآ مآ أنت اهلة (ثم اسأل حاجتك ) اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويامن هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق المضيق.. الى سعة الطريق بك ادفع مالا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..اللهم يا سميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه يا ذا الجلال اللهم حقق امنياتى وبارك اللهم فيها، يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا سامع الأصوات.

اللهم انى اسالك باسمك الأعظم الذى اذا دعيت به اجبت، اللهم انى اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى.. اللهم ياحى ياقيوم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم تلم ولم تولد ولم يكن لك كفؤا احد، يا حليم ياكريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يارب يا من احن على العبد من امه وابيه.

اللهم بحق العرش ومن علاه ,وبحق الوحي ومن أوحاه ,وبحق النبي ومن نبأه، وبحق البيــت ومن بنـاه، وي اسآمـع كل صـوت, يآجآمع كل فـوت, و يابارئ النفوس بعد الموت’ آتــني فرجـا من عندك بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد عبدك ورسولك.

اللهم يا حى يا قيوم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم تلم ولم تولد ولم يكن لك كفؤا احد، يا حليم ياكريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يارب يا من احن على العبد من امه وابيه..

اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يا رب حلمي وظني فيك يا رب جميل فحقق يا الهي حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجل برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون.

يا رب بكلمة (كن) منك تسعد حياتي ربي قل لأمنياتي كوني وأجعل لي فيما أحب نصيب رباه قل لأحلامنا كوني، يارب أرزقنا فرحا يجعلنا نسجد لك باكين اللهم لا تجعل لنا أملا إلا بك اللهم حقق لنا جميعا مانتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صلي وسلم على رسول الله.

يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وامنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.

اللهم إني ضيفك وأنت أكرم الاكرمين فبلغني كل ما أريد فليس ذلك عليك بعزيز. يا رب بكلمة (كن) منك تسعد حياتي ربي قل لأمنياتي كوني وأجعل لي فيما أحب نصيب رباه قل لأحلامنا كوني، يارب أرزقنا فرحا يجعلنا نسجد لك باكين.

اللهم لا تجعل لنا أملا إلا بك اللهم حقق لنا جميعآ مانتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم حقق لي ما اريد في هذه الحياة فانت تعلم ما اريد وما اسعي الية. اللهم ضلني الي الطريق الصحيح حتي اصبح ذو شان عظيم في هذه الحياة. اللهم وفقني لما تحب وترضي.

دعاء قضاء الحاجة.. وكيفية أداء صلاتها

واستشهد جمعة، بآيات من القرآن عن الصبر والصلاة والدعاء والشكر والاستغفار، بقوله تعالى {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ }، وقوله تعالى {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}، وقوله تعالى {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ }، {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا }.

واستشهد أيضًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي ؟ فَقَالَ : مَا شِئْتَ . قَالَ قُلْتُ الرُبُعَ ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ النِّصْفَ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا ؟ قَالَ : إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ.

فالصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تفرج الكروب وتستر العيوب وتزيد الأرزاق، والله سبحانه وتعالى يصلى علينا بمثلها بأن يقدرنا، وبها تغفر الذنوب وتتحقق الأماني.

هل الصلاة على النبي في نفسي تصل إليه ويرد عليّ؟

رد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى من سائل يقول "هل إذا صليت على النبي في نفسي تصل إليه الصلاة ويرد علي.

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الصلاة على سيدنا الرسول تكون في النفس، وفي اللسان لأنها إيمان لأكثر من جارحة من جوارح البدن، الأذن تسمع وتعم الأنوار على كل هذه الجوارح من بركة الصلاة على رسول الله.

وأكد الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، أن أفضل الأيام التى يذكر فيها الله تعالى عامة، ويصلى فيها المسلمون على الرسول (صلى الله عليه وسلم) خاصة، هو يوم الجمعة.

واستشهد «وسام»، فى فتوى له، بحديث أُمَامَة رضيَ اللهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ؛ فَإِنَّ صَلاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً».

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول "ما حكم الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تكبير العيدين.

قالت دار الإفتاء إن الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام تكبير العيدين أمرٌ مشروعٌ؛ لورود الأمر المطلق بالذكر والصلاة عليه، والمطلق يحمل على إطلاقه ما لم يقيده مقيد.

وأضافت أن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا التفات إلى من نهى عن ذلك.

11 أمرا يحدث لك بسبب الصلاة على النبي وقت الكرب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى قد من على المسلمين، بأن جعل لهم مفتاحًا للسعادة، يلجأون إليه في أحزانهم وأزماتهم وكُرباتهم.

وأوضح «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا المفتاح السحري الذي تنفرج به الأزمات، وتنقشع به الكُربات وتتحول الأحزان إلى سلام وطمأنينة لا يعرفها إلا من ذاقها، هو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأنه يجب تعليم الإنسان هذا المفتاح، فيحتفظ به ويستخدمه.

وأضاف "وما أحوجنا إلى الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الزمن، فهي مفتاح الخيرات ومرقاة الدرجات، وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، فيها تطهر النفس، ويسلم القلب، وينجو العبد، ويغفر له ذنوبه".

وتابع: أن من اشتدت عليه الأزمات والكُربات فعليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين، وعليه ان يستغفر الله ويصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع أن الشخص الصادق الإرادة يأخذ القرار فورًا، ويبدأ بأخذ خطوة ولو بسيطة لتحقيق أمنيته، مع الدعاء، لأن الفرق بين الأمنية والفعل إرادة صادقة، منوهًا بأنه بين خطوة يرغبها الإنسان بشكل شديد، وتنفيذها، تكون هناك إرادة صادقة، تنقل الإنسان من حيز الكلام والأمنيات إلى حيز الفعل وبداية الإنجاز، فصدق الإرادة هي وسيلة الإنسان لنقل أحلامه إلى حيز الفعل.

وأضاف أنه عندما يكون لدى الإنسان رغبات شديدة، ولا يضعها في حيز الفعل، فأنه حينها يكون موضعًا لتعجب العلماء، مدللًا بما قال ابن القيم: «من أعجب الأشياء، أن تعرف ربك ثم لا تحبه، أو تسمع داعيه ثم تتأخر في الإجابة، أو تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، أو تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته».

واستشهد بقوله تعالى: «قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (31) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (32)» من سورة الأنعام، موضحًا أن الندم لا يكون في الآخرة فقط وإنما في الدنيا أيضًا، حيث يفوت كثير من الفرص الضخمة، لأنه لم يضع أمنيته في الفعل.

دعاء قضاء الحاجة.. من كان فى حاجة ليحقق الله له ما يتمنى فعليه أن يدعى الله فالدعاء هو مخ العبادة، فعلى المُسلم أن يلجأ إلى الله تعالى ويدعو إليه بما يحب ويرغب دون أيّ وسيط، ومن فضائل الأعمال الدعاء لله تعالى.

فكُلّما يعتري الإنسان داخل نفسه له أن يدعو به مهما اختلف الزمان والمكان، ومهما اختلفت الحاجة إن كانت لسعة الرزق، أو تفريج الهم، وغيرها الكثير من الأمنيات، فعليه أن يدعى الله بدعاء الحاجة ويتوسّل به لله تعالى لاجئًا إليه ومُتضرّعًا لتَحقيقِ أمنيةٍ أو أمرٍ ما هو بِحاجته، ويكون الدعاء بعد صلاة ركعتين؛ حيث يدعو العبد الله تعالى ليُحقّق حاجته مثل إزالة همٍّ ألمّ به، أو تحقيق أمنيةٍ يسعى للوصول إليها.

القرآن الكريم

صيغة دعاء الحاجة



لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

دعاء قضاء الحاجة

صلاة قضاء الحاجة تصلى عند وجود الحاجة أي من يريد الزواج أو يريد وظيفة معينة أو أى شيء، حيث كان الصحابة يصلون صلاة قضاء الحاجة لكل شيء يريدونه من الله عز وجل، ويستحب صلاة قضاء الحاجة قبل الفجر فى وقت السحر أى فى جوف الليل، فيصلي فيه الإنسان ويدعو الله بهذا الدعاء وهو «اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى»، وإذا لم يستطي الإنسان قول هذا الدعاء فعليه اأ يحمد الله ويصلى على النبي ويدعو الله بقضاء حاجته ويكررها كثيرًا.

الصيام بنية قضاء الحاجة

فلا مانع من الصيام بنية قضاء الحاجة لأن الصيام قربة إلى الله سبحانه وتعالى، حيث علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الإنسان إذا أراد من الله سبحانه وتعالى شيئا أن يجتهد فى دعائه وأن يكون الدعاء عقب عبادة.

دعاء قضاء الحاجة لتيسير الأمور

دعاء قضاء الحاجة.. ورد فى ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم، أن جاءه أعمى فقال له: "يا رسول الله ادع الله أن يرد إلىّ بصرى، فقال له النبى اصبر، فرد عليه الأعمى: ليس لدى أحد يقودنى، فقال له النبى توضأ وصل ركعتين، ثم قل "اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتى، ثم اذكر حاجتك"، قال الراوى: "فما أسرع ما عاد الأعمى وقد رد الله عليه بصره"، فهذا الدعاء اعتمده الأئمة والعلماء ولم يطعن فيه إلا بعض النابتة الذين أتوا فى هذا العصر ولا عبرة بكلامهم بل العبرة بهذا الحديث الشريف وما اعتمدته الأمة، ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرورة أداء صلاة الحاجة إذا كان للعبد حاجة عند الله عز وجل أو عند الناس بصفة عامة، لافتا إلى أن الحاجة هي العوز أو طلب قضاء شيء معين.

صلاة الحاجة

صلاة الحاجة، هي صلاة يتوسل بها الإنسان إلى الله تعالى لقضاء حوائجه وتفريج كروبه، وهى من النوافل، وقد اختلف الفقهاء في عدد ركعاتها فذهب الجمهور إلى أنها ركعتان، وذهب الحنفية إلى أنها أربع ركعات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين».

صلاة الحاجة بأكثر من نية

كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية صلاة الحاجة، فقد روى أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا)، وأخرج الترمذي عند عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ وليُحسن الوضوء، وليصلّ ركعتين، ثم ليُثن على الله، وليُصلِّ على النبي صلّى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك مُوجِبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًَّا إلا فرَّجته ، ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين»، ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الدعاء في الصلاة بحاجات الدنيا المتنوعة بما يُحِبُّ المُصلي أن يدعوَ به ويحتاج إليه، كأن يدعو بالزواج أو الرزق أو النجاح وغير ذلك، ويصح للمصلي أن يصلي ركعتين، وينوي بهما راتبة الظهر - مثلًا - ويجمع معها نية سنة الوضوء، وتحية المسجد، وصلاة التوبة؛ لأن هذه الصلوات ليست مقصودة لذاتها، فالمقصود من سنة الوضوء أن يصلي بوضوئه ركعتين.