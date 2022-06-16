تشعل الصراع .. الصين توضح دور أمريكا في حرب أوكرانيا

قالت الصين، اليوم الخميس، إن هناك فارقا بين جهودها وجهود أمريكا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، إنه "في حين طالبت أمريكا بالقتال حتى آخر أوكراني وأذكت الصراع، فقد شجعت الصين بنشاط محادثات السلام، ودعت العالم إلى تمكين المفاوضات من الاستمرار بين روسيا وأوكرانيا، وليس القتال بينهما".

وأضاف: "بينما تراجعت أمريكا عن كلمتها، ودفعت توسع الناتو نحو الشرق، وأعادت الصراع والمواجهة إلى أوروبا، فإن الصين ملتزمة بالحوار والتعاون من أجل الأمن المشترك والمستدام، ودعت إلى إطار أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".

وتابع قائلا: "في حين مارست أمريكا أقصى قدر من الضغط والعقوبات، ما تسبب في امتداد الأزمة وانتشارها، فقد عارضت الصين بشدة محاولات تسييس الاقتصاد العالمي واستغلاله وتسليحه".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده تشدد على أن ما تم تحقيقه من خلال التعاون الاقتصادي الدولي على مدى عقود لا يمكن محوه، ناهيك عن تحمل الناس العاديين في جميع أنحاء العالم التكلفة، سيتوصل الناس إلى استنتاجاتهم الخاصة حول من الذي على الجانب الصحيح.

وقال إن “الولايات المتحدة مستمرة في الادعاء بأنها على الجانب الصحيح من التاريخ، ولكن هل هي واثقة تماما عندما تقول ذلك؟ ربما تكون أمريكا تستجمع شجاعتها في موقف مخيف”.