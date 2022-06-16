عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إضراب الاتحاد العام للشغل يشل كافة أوجه الحياة في تونس.. فيديو

اضراب بتونس
اضراب بتونس

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، إلغاء كل رحلات الطيران وتوقف وسائل النقل العمومي وإغلاق مكاتب البريد اثر اضراب عام عن العمل في القطاع العام دعا إليه الاتّحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، ردّاً على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساساً من أزمة سياسية ومالية خانقة.

ودعا الاتّحاد في بيان إلى وقف العمل في كامل أنحاء البلاد طيلة 24 ساعة في نحو 160 مؤسسة تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغّل حوالي ساعة ثلاثة ملايين موظف.

وأكد مسؤولون نقابيون ان الاضراب كان ناجحا خلال ساعات الصباح ومن المرتقب ان يتجمع الآلاف من العمّال أمام مقر الاتحاد بالعاصمة تونس ويلقي الأمين العام نور الدين الطبوبي خطابا.

والتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقفت حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي.

واعلنت شركة "الخطوط الجوية التونسية" إلغاء وتأجيل كل الرحلات الجوية كما انخرط العاملون في التلفزيون الحكومي بما فيهم الصحافيون والتقنيون في الدعوة للإضراب وكُتب على شاشة قناة الحكومية "أعوان مؤسسة التلفزة التونسية في اضراب".

 

تونس النقل التعليم طالبة خان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

نونو سانتو يؤكد فشل المفاوضات مع الأهلي لتدريب الفريق| خاص

ترشيحاتنا

الكرملين : الغرب لم ير الأسوأ في مواجهة روسيا

بعد إخفاقه مع المنتخب.. اتحاد الكرة يوجه الشكر لإيهاب جلال

وزارة النقل تناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية

تشعل الصراع .. الصين توضح دور أمريكا في حرب أوكرانيا

وكالة الفضاء المصرية: الأقمار الصناعية تستكشف حلولا مبتكرة في مشكلات الزراعة والبيئة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

يتسببان في عدوى اختراق.. كل ما تريد معرفته عن متحوري أوميكرون الجديدين

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

فيديو

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

كذبة كبيرة.. رعب يجتاح السوشيال ميديا بسبب شكة دبوس.. ما القصة؟ فيديوجراف

الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الإعلان عن مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ