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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حجب نتائج الترم الثاني لغير المسددين للمصروفات بـ زراعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن الدكتوراحمد جلال عميد كلية الزراعة  بجامعة عين شمس أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى  2021 / 2022  لجميع فرق مرحلة البكالوريوس وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني  UMS  ، بدءا من شهر يوليو 2022 حتي منتصف نفس الشهر.

أكد الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد  انه سيتم حجب نتائج الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية لافتا انه قد يترتب علي ذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لحين سداد المصروفات .

وأشار الدكتور احمد جلال الي أن جامعة عين شمس، فعلت عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية، منعا للتكدس داخل الجامعة وحرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

وتتيح عدد من شركات الدفع الإلكتروني لطلاب الجامعات، خدمة دفع مصاريف الجامعة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى شئون الطلبة والوقوف في طوابير طويلة.

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الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢ متابعاً سير العملية الامتحانية وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رافقه أثناء الجولة . الدكتور هشام محسن الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور. ولاء عبدالغني السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،  الدكتور. نبيل المدني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


 الامتحانات تبدأ في السادس من يونيو وتستمر حتي التاسع والعشرين من يونيو الجاري وتُعقد علي ثلاث فترات بمتوسط عدد طلاب في الفترة الواحدة ١٧٠٠ طالب تقريباً.

وأكد الدكتور احمد جلال عميد الكلية علي عدد من الإجراءات الواجب اتباعها وهي الحضور قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة مع الالتزام بارتداء الكمامة ،الالتزام بإحضار إثبات تحقيق الشخصية ( كارنيه الكلية - بطاقة - الرقم القومي ) للسماح بدخول الكلية وأداء الامتحان وإبراز تحقيق شخصية الطالب اذا طلب منه ذلكز

وكذا الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء التواجد بالساحة الخارجية أمام مدخل الكلية أو داخل الكلية وتنفيذ الإرشادات المنظمة لهذا الشأن ،الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بمسار الوصول إلى لجنة الامتحان وأيضا عند الخروج وغير مسموح بتواجد تجمعات طلابية نهائيا داخل الكلية، الاطلاع بصفة يومية على موقع الكلية لمعرفة مكان لجنة الامتحان الخاصة بكل امتحان ، الالتزام بإحضار كافة الأدوات الكتابية ( قلم رصاص - قلم جاف- ممحاة - آلة حاسبة ... الخ ) والأدوات الشخصية ( مناديل ورقية - كحول تعقيم - كمامة ... الخ ).

وغير مسموح نهائيا بالدخول بالهاتف المحمول داخل قاعات الامتحان، الالتزام بتعليمات رئيس لجنة الامتحان طوال فترة الامتحان وعدم محاولة الغش ( سمعي- بصري ) وعدم القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بالنظام داخل او خارج لجنة الامتحان ، بعد انتهاء الامتحان يلتزم الطالب بالخروج من الكلية فورا طبقا للمسار المحدد للخروج لإتاحة الفرصة لتطهيرا اللجان بين الفترات الامتحانية في عدم وجود الطلاب .

 

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