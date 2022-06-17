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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الجمعة 17 يونيو 2022. 

أسعار الحديد  اليوم الجمعة 17 يونيو 2022: 

سعر طن حديد عز  18.170 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع

 حديد بشاي بسعر 18.100 ألف جنيه للطن

حديد السويس للصلب بسعر 18.070 ألف جنيه للطن

حديد المصريين بلغ 18.070 ألف جنيه للطن 

حديد العتال بسعر 17.800 ألف جنيه للطن

حديد سرحان بسعر 17 ألف جنيه للطن

 حديد عطية بسعر  18 ألف جنيه للطن

حديد العشري بسعر 18 ألف جنيه للطن

حديد المراكبى سجل 18.070 ألف جنيه للطن

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 جاءت كالتالي:
أسمنت العربية المسلح 1178 جنيها للطن 

أسمنت النصر 1200 جنيه للطن 

أسمنت المعلم 1163 جنيها للطن 

أسمنت وادى النيل 1170 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1200 جنيه للطن 

أسمنت أسوان 1270 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1200 جنيه للطن

أسمنت السويس 1260 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1218 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1205 جنيهات للطن 

أسمنت العسكري بني سويف 1160 جنيها للطن 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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