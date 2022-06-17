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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام عن عودة كيروش : لم يعط جوابا صريحا بالرفض وكوبر في الصورة

صدى البلد

كشف حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة المفاوضات مع كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لقيادة الفراعنة عقب اقالة ايهاب جلال .

وأكد حازم إمام في تصريحات عبر برنامج ملعب اون تايم مع الاعلامي أحمد شوبير أن كيروش ضمن المرشحين لقيادة المنتخب مشددا أن كيروش مدرب رائع وكان له بصماته علي الفراعنة في وقت قصير.

واضاف أنه لم أتواصل معه بشكل مباشر ولكن اللواء حلمي مشهور تحدث معه بشأن عودته لقيادة المنتخب ولكن كيروش لم يعط جواب صريح بالموافقه أو الرفض مشددا أنه سيتواصل معه خلال الأيام المقبله لمعرفة قراراته النهائي. 

وتابع أن هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب أيضا ضمن المرشحين بالاضافة ل بوميل المدير الفني السابق لـ كوت ديفوار مشددا أنه الاولوية ستكون للمدرب الذي قاد منتخبات أفريقية وعلي درايه بالكره الأفريقية .

وتابع أن هناك عدد كبير من المدربين يرغبون في تولي قيادة المنتخب الأول مشددا أن الفراعنة اسم كبير وعريق .

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اتحاد الكرة يوجه الشكر لايهاب جلال

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر لايهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول بعد اخفاقاته مع الفراعنة خلال قيادته لثلاث مباريات.

وقال حازم امام خلال المؤتمر الصحفي المقام في مقر اتحاد الكرة، أن كيروش شخصية مميزة وكنت أحبه، ولم اتحدث معه منذ رحيله ولكن ندرس عودته.

وأضاف امام، يوجد العديد من الاسماء التي يتم دراستها في الايام الحالية لتولي الادارة الفنية لمنتخب مصر خلفاََ لايهاب جلال.

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