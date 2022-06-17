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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تهدد بقصف جسر يربط القرم بروسيا

صدى البلد

كشفت الاستخبارات الأوكرانية عن تهديد مبطن بقصف الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالأراضى الروسية، فيما ردت موسكو بوعيد باستهداف كييف.

ونشرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يوم الخميس ما وصفته بأنه التفاصيل الروسية الرسمية للجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالأراضى الروسية، فيما يراه المراقبون تهديدا من جانب الأوكرانيين باستهداف الجسر .

ومع ذلك ، لم يتسن على الفور التحقق من صدق الوثيقة التي تقع في حوالي 300 صفحة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وتم نشر الوثيقة بعد يوم من تصريح الجنرال الأوكراني ديميترو مارتشينكو بأن الجسر سيكون "الهدف رقم واحد" إذا حصلت كييف على الأسلحة الضرورية. وذكر أن موسكو استخدمت الجسر لنقل إمدادات إلى القرم وجنوبي أوكرانيا.

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وكلف تشييد الجسر الذي يبلغ طوله 18 كيلومترا المليارات، وربط بين القرم والبر الرئيسي الروسي منذ 2018.

وقال المتحدث باسم الحكومة الروسية ديميتري بيسكوف إنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات لضمان أمن القرم. وأضاف أن الكرملين على علم بأحدث تهديدات كييف باستهداف الجسر.

ولفت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن تهديد الجنرال مارتشينكو مناقض لتعهدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقوى الغربية، بعدم استخدام الأسلحة ذات المدى الطويل لمهاجمة مناطق روسية، إلا أن كييف ما زالت تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أوكرانيا.

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