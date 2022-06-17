حازم إمام عن أزمة خطاب الكاف:الخطأ وارد ولم نقصد نادي معين..فيديو

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن حقيقة أزمة خطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” بشأن استضافة نهائي دوري أبطال افريقيا.

وأكد حازم إمام عبر برنامج “ ملعب اون تايم ” مع الإعلامي أحمد شوبير أن جميع أعضاء مجلس الإدارة لم يكونوا على علم بأمر خطاب الكاف مشددا أن الخطاب وصل أثناء بطوله كاس الامم الأفريقية حيث كانت جميع الفرق المصرية مشاركه في بطولتي افريقيا دوري الأبطال والكونفدرالية .

وتابع أن أي شخص شارك في الخطأ سيتم معاقبته قائلا “ إحنا مش جايين ضد ناد معين ولكن الخطأ وارد ومش مقصود الناس بتقول قاصدين وده محصلش، بيقولوا الاتحاد جاي يؤذي الفريق لا إحنا جايين نساعد طبعا”

وأكمل أن “ الجواب بييجي عن طريق شخص يقوم بتوصيله لمسؤولي الاتحاد هو مطلعش ولا شوفناه، بنعتذر بكل تأكيد لو فيه خطأ بنعتذر ولكن هو مش متعمد نهائيا كان عندنا ملفات عديدة”

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وكانت هناك توصيات رسمية من قبل وزارة الرياضة في البيان الذي تم إصداره بشكل رسمي منذ قليل وجاءت على النحو التالي :

توصيات اللجنة بالآتى:

- قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بوضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في إستضافة البطولات على ارض مصر او الحضور الجماهيرى او كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية.



- ضرورة قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشأن كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة ، سيما وأن هذا الأمر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقارية والدولية في هذا الشأن.



- وضع آليات الإدارية داخل أروقة الاتحاد المصرى لكرة القدم التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكاتبات وخاصة الدولية منها، لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلا.



- مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد كرة القدم بشأن الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في المسابقات القارية والتي ترد قبل انطلاق المنافسات بوقت كاف.

اما ما أثير من وجود مديونية على الإتحاد المصرى لكرة القدم بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه فقد تم تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقرير حول هذا الأمر والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم قانوناً في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 .