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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرا الأوقاف والزراعة يفتتحان مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية بسمنود

وفد وزيري الأوقاف
وفد وزيري الأوقاف والزراعة بالغربية

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية بمركز سمنود، وذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

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وأدى وزير الأوقاف والحاضرون صلاة الجمعة عقب افتتاح المسجد وألقى خطبة الجمعة الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف، ثم تفقد الوزير المسجد وملحقاته.


وكان وزير الأوقاف قد عقد صباح اليوم لقاء مع عدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بالمحافظة، و شدد  وزير الأوقاف على ضرورة استمرار  الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى الدور الهام للأئمة في جعل المساجد مناراه حقيقية يتم بها تنفيذ مختلف الأنشطة، كما أشار إلى أن محافظة الغربية بها أكثر من ٣٠٠ مسجد مشاركين في البرنامج الخاص بالأئمة حتى لا تكون قرية أو مدينة أو منطقه لا يوجد بها مسجد.

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كما قام محافظ الغربية والوزراء بتوزيع ٣ سيارات تحتوي على  ٣ أطنان من اللحوم هدية مقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على ٣٠٠٠ أسرة  من الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق بين مديريتي الأوقاف والتضامن الإجتماعي.
أشاد محافظ الغربية بدور أئمة الأوقاف في نشر الفكر الوسطى وتعاليم الدين السمحة.

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محافظة الغربية الغربية جامعة طنطا محمد مختار وزراء خطبة الجمعة وزارة الأوقاف صلاة الجمعة الدكتور طارق رحمي

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