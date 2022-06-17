بحضور الأديب جابر سركيس.. مناقشة عن دور الثقافة وبناء الإنسان

أكد مبارك مصطفى، مدير عام ثقافة الغربية الأسبق، أن الثقافة قد لعبت دورا جوهريا في بناء الإنسان وتطور المجتمعات وتشكيل الوعي، ولاسيما إذا كانت الثقافة ذات طابع وطني، وديمقراطي، وحضاري.

وذلك خلال محاضرة ثقافية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، تحت عنوان "الثقافة وبناء الإنسان"، والتي أقيمت بمسرح 23 يوليو في مدينة المحلة الكبرى، وبحضور عدد من الأدباء والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي بمحافظة الغربية.

وقد أشار مصطفى إلى أن بناء الذاكرة الثقافية للإنسان ينصب حاليا في مصر على مفهوم آخر وهو بناء الإنسان، مؤكدا أن الفرد هو محور التنمية المستدامة، وهو قاطرة التنمية والتقدم، وشدد على أن ذاكرة أي أمة تأتي من خلال المكتبات والمواقع الثقافية ودور الأرشيف والمتاحف والمعارض الفنية.

وأوضح أهمية ذلك في ترسيخ الهوية الوطنية للمجتمع، وتابع بأن من الهام جدا أن تبدأ مرحلة بناء الإنسان ثقافيا منذ الصغر، وخلال مراحل حياته الأولى، وقد أصبح من الضروري تشجيع المبادرات الثقافية والتربوية، وتشجيع الأطفال على قراءة الكتب الهادفة، وبخاصة الكتب والمراجع التي تتعلق بتاريخ مصر، من أجل زرع الهوية الوطنية داخل نفوس أطفال أم الدنيا.

من جانبه، أوضح الأديب جابر سركيس أن الثقافة الحقيقية تعمل على صقل الشخصية وتنمية الوعي المجتمعي بقضايا وتحديات الوطن، مشيرا إلى أن الإنسان صاحب الثقافة يستطيع المشاركة في تخليص المجتمع من السلبيات، وبناء مجتمع صالح قادر على مواجهة الصعاب، والسعي في تطوير المجتمع حضاريا.