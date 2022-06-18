أخبار التوك شو.. السيسي: سنشارك في تعزيز مبادرات المناخ.. ونصائح أوائل الثانوية لطلاب امتحانات يونيو 2022

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها فى التقرير التالى.





السيسي: مصر تبذل قصارى جهدها لحث كافة الأطراف لرفع طموحها المناخي.. فيديو

قال الرئيس السيسي إن مصر تعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي.

الرئيس السيسي : سنشارك الجميع في دعم وتعزيز مبادرات المناخ |فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستعمل خلال رئاستها للدورة الـ27 لقمة المناخ على تضمين كافة الرؤى وإحداث تغيير حقيقي.

الإفراج عن دفعة جديدة | العفو الرئاسي : مستمرون في عملنا ..فيديو

كشف النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، عن تطورات الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



مركز إقليمي للطاقة| مصر تمتلك محطتين للغاز المسال تنتجان 12.2 مليون طن سنويًا

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، فيلما وثائقيا تحت عنوان "مصر مركز إقليمي للطاقة”.

وكشف الفيلم أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق الشروط الأساسية التي يجب تلبيتها لكي تصبح مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة، ولم تكتف مصر باكتشافات الغاز بل طورت استراتيجية قائمة على عدة محاور.

علي أبوجريشة: الزمالك بادر باستضافة مباريات الإسماعيلي بعد النكسة.. والأهلي لم يرفض

قال علي أبوجريشة، نجم منتخب مصر والنادي الإسماعيلي الأسبق، إن ناديه لم يخش مواجهة ناديي الأهلي والزمالك في فترة الستينيات.

الزراعة: نستهدف مضاعفة إنتاج الألبان واللحوم من رؤوس الماشية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن رؤوس الماشية لدى صغار المربين، يبلغ عددها نحو 2 مليون رأس.

المصل واللقاح: تعافي المصابين بجدري القرود تلقائيا خلال أسبوعين

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن جدري القرود ليس سريع الانتشار، وانتقال الإصابة من شخص لآخر تأتي عن طريق التلامس أو التعامل مع الحيوانات المصابة بهذا المرض ولكن يمكن أن يتحور في المستقبل ويصبح سريع الانتشار.

الزراعة: كيلو اللحم الجاموسي يبدأ من 72 جنيها.. والضاني بـ 75

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تسعى لطرح الأضاحي بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، تبدأ من 72 جنيها فقط لكيلو اللحم الجاموسي والبقرى والضاني بـ 75 .

حسام موافي محذرا من تناول المسكنات: تدمر الكلى .. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الإسراف في تناول المسكنات لأنها تتسبب في فشل كلوي على المدى الطويل.

نصائح من أوائل الثانوية العامة السابقين لطلاب امتحانات يونيو 2022 | فيديو

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، فقرة مع أوائل الثانوية العامة السابقين.

رئيس قطاع المصانع: خسائر شركة الكوك بفعل فاعل.. فيديو

قال المهندس صلاح حسين، رئيس قطاع المصانع بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، أن ارتباط الكوك بشركة الحديد والصلب عطلها عن البحث عن أسواق أخرى.