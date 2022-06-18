اعزمونى على فرحكم.. الأزهر يطلق مبادرة للتيسير على الزواج

كشفت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات عن تفاصيل إطلاق مبادرة "اعزمونى على فرحكم" لتيسير الزواج.



وقالت "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية cbc، إن عدم المقتدرين ماديا على شراء تكاليف الزواج بمبالغها الباهظة فلا يصح له أن يستدين ويقترض لشراء مستلزمات زواج بتكاليف مرتفعة ، لافتة إلى أن الشباب لديهم الرغبة فى الزواج ولكن ما يمنع بعضهم النواحى المادية وضيق ذات اليد وطلبات الزواج الكثيرة بتكاليفها المبالغ فيها .

وأضافت أن هذه المبادرة تيسر على الشباب ماديا ودعم كبير لهم تعينهم على تكاليف الزواج وتجنب شراء مستلزمات الزواج المبالغ فيها و الغير ضرورية ومنها " النيش " التي ليس لها أى داع فى المنزل والناتجة عن أعراف وتقاليد مجتمعية والاكتفاء بشراء المستلزمات الضرورية وتيسير الزواج على الشباب .