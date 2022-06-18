الرئيس الأوكراني يزور مدينة جديدة ويكرم القادة العسكريين

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا.

ووفقا لمكتب الرئاسة الأوكرانية، فقد تفقد زيلينسكي الدمار في ميكولايف جراء المعارك، كما كرم عددا من القادة العسكريين في ميكولايف.

وكان أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار التاريخي للاتحاد الأوروبي، بعد أن أيدت دوله من بروكسل، وضع أوكرانيا على قائمة مرشحي العضوية الأبرز، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.

قالت المفوضية الأوروبية يوم أمس الجمعة إنها توصي لأوكرانيا، وجارتها مولدوفا، ببدء الطريق الطويل للانضمام إلى الكتلة.

سيتخذ زعماء دول الاتحاد الأوروبي القرار النهائي في قمة الأسبوع المقبل.

لكن ما قاله الاتحاد الأوروبي لجورجيا، التي تقدمت أيضًا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، هو غير ردها على أوكرانيا ومولدوفا، حيث اعتبرتها دول الاتحاد غير جاهزة بعد وتحتاج إلى إجراء المزيد من الإصلاحات القضائية ومكافحة الفساد.