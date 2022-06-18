رئيس الوزراء يتفقد مشروع المدينة التراثية بالعلمين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع "المدينة التراثية"، وذلك خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة اليوم.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث أشار إلى أن المدينة تقام على مساحة 260 فدانا وتشتمل على عدد من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة وهي بحيرة رئيسية، ومسجد، وكنيسة، وأوبرا، ومتحف، ومجمع سينمات، ومسرح روماني، ومبنى معارض، إضافة إلى العديد من المباني التجارية والفندقية والاستثمارية والإسكان الفاخر؛ موضحا أن نسبة التنفيذ في بعض المباني بلغت 85%.

وخلال جولته بالمدينة التراثية، تفقد رئيس الوزراء مجمع السينمات، كما تجول في أروقة المسرح الروماني، وقال الوزير: جار الانتهاء من أعمال البلازا الرئيسية وتنسيق الموقع العام، حيث سيكون المسرح الروماني ومجمع السينمات والبلازا الرئيسية جاهزة للتسويق، مضيفا أنه جار كذلك الاتفاق مع كبرى الشركات المتخصصة لتشغيل مجمع السينمات قريبا.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة استغلال الفراغات في منطقة البلازا الرئيسية بصورة مُثلى، والتوسع في أماكن الاستراحات، والعمل على استخدام نـظم الإضاءة للمباني القائمة بهذه المنطقة على النحو الأفضل؛ بحيث تظهر صورة جمالية للموقع العام وللمنطقة بصورة خاصة.

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