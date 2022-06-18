بشرى سارة لجمهور الزمالك| الأبيض يتفوق على الأهلي في شهر يونيو

يُواجه فريق الأهلي، نظيره الزمالك مساء غدٍ الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام الأهلى وي في إطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى قطبا الكرة المصرية فى جميع البطولات المحلية والإفريقية سواء فى دوري أبطال أفريقيا أو الدوري المصري أو كأس مصر أو السوبر المصري أو السوبر الإفريقي بنصيب 240 مباراة .

وكان آخر لقاء بين الزمالك والأهلي انتهت بفوز القلعة الحمراء بنتيجة 5-3 في الدور الأول بالدوري المصري.

ويقدم لكم صدى البلد تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك فى شهر يونيو :

1953 :

انتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل الفريق .

1980:

فاز الأهلي 2-1 علي الزمالك .

1986 :

إنتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل الفريق .

1988 :

فاز الزمالك 2-1 علي الأهلي

1991 :

فاز الزمالك 2-0 علي الأهلي

1992 :

فاز الزمالك 1-0 علي الأهلي

1993 :

فاز الزمالك 1-0 علي الأهلي وتوج الأبيض بالسوبر الإفريقي .

1995 :

انتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل الفريق .

1996 :

فاز الأهلي 2-0 علي الزمالك .

2011 :

انتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل الفريق .

2014 :

فاز الأهلي 1-0 علي الزمالك .

تاريخ مواجهات بين الفريقين عبر التاريخ :



تواجه الأهلي والزمالك في 240 مباراة من قبل، نجح الأهلي في الفوز بـ103 مباريات، بينما فاز الزمالك في 58 مباراة، وتعادلا في 79 مرة.

القيمة التسويقية لـ لاعبي الأهلي والزمالك

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلي 31.85 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21.43 مليون يورو مما يعني أن مباراة القمة تساوي 52.128 مليون يورو

ويعد الجنوب الأفريقي بيرسي تاو نجم النادي الأهلى هو الأعلى في القيمة التسويقية بين لاعبي الفريق الأحمر حيث وصلت إلى 54 مليوناً 461 ألف جنيه، بينما يعتبر المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك هو الأعلى بين لاعبي الفريق الأبيض حيث وصلت قيمته التسويقية إلى 39 مليوناً و938 ألف جنيه.



موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، على ملعب الأهلي We السلام.

ويستضيف ملعب الأهلي بالسلام، مباراة القمة المصرية، للمرة الأولى منذ إنشائه في عام 2009.

وسيدير اللقاء الحكم الإسباني، خوسيه لويس مونويرا، صاحب الـ39 عاما.

ويسعى سامي قمصان المدير الفني للاهلي لتحقيق الفوز الثاني له مع الفريق كمدير فني عقب الفوز امام ايسترن كومباني برباعية مقابل هدف.

ومن المتوقع ان يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع:: على معلول، ياسر ابراهيم، رامى ربيعه، محمد هانى.

في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى أفشه.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، بيرسى تاو.