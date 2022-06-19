أحدث أسعار السيارة العائلية "جيلي أوكافانجو" موديل 2022 |صور

تقدم شركة جيلي الصينية باقة متنوعة من الاصدارات داخل الاسواق العالمية والعربية، ومنها النسخة أوكافانجو موديل 2022 والتي تنتنمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ذات الطابع العائلي، وتقدم السيارة داخل السوق المحلي عبر فئتين من التجهيزات.

جيلي أوكافانجو موديل 2022

زودت السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي ينتمي لطرازات الهايبرد، حيث دعم بمحرك كهربائي EMS system، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 190 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر.

جيلي أوكافانجو موديل 2022

وتنتقل السرعة إلى عجلات السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2022 عبر علبة تروس أوتوماتيكية طراز DCT WET من 7 سرعات، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كم.

جيلي أوكافانجو موديل 2022

وتحتوي السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2022 على حزمة من التجهيزات ومنها، شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 10.25 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وكاميرا 360 درجة، وحساسات ركن، ومكيف هواء متعدد المناطق، وفتحة سقف بانوراما، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تفعيل وايقاف المحرك.

جيلي أوكافانجو موديل 2022

وتضم السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع خاصية التحكم في خوض المرتفعات والمنحدرات، ومتابعة ضغط الاطارات، ونظام الثبات الالكتروني، وخاصية دعم المكابح، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

أسعار السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى جيلي أوكافانجو موديل 2022 بقيمة قدرها 499.9 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيلي أوكافانجو موديل 2022 بقيمة قدرها 599.9 ألف جنيه.