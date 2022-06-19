الإسماعيلي يعلن قبول الناشئ صاحب واقعة ارتداء قميص الأهلي .. فيديو

علق خالد القماش مدير قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي على واقعة الطفل الذي ارتدى قميص الأهلي في اختبارات ناشئي الدراويش.

وقال القماش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أقبل تصرف فرد الأمن مع الطفل الذي ارتدى قميص الأهلي في اختبارات ناشئي الإسماعيلي"



أضاف: "يأتي إلينا العديد من اللاعبين بقمصان أندية مُختلفة، وبالتالي أراعي الحرية الشخصية لأي لاعب فيما يرتديه عندما يأتي إلينا للاختبار"



وختم حديثه قائلا: "اللاعب الذي ارتدى قميص الأهلي من ضمن 55 لاعبا تم قبولهم في قطاع الناشئين بالإسماعيلي"

