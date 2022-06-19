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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم إيبوكا

ايبوكا
ايبوكا

أكد الإعلامى مجدي عبدالغنى، إن الأهلي حصل على موافقة مبدئية من من نادي إنبي بإتمام صفقة النيجيري جون أيبوكا مهاجم الفريق البترولي خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وأضاف عبدالغنى عبر شاشة «الشمس» إن الأهلي عرض على إنبي ضم إيبوكا مقابل إنتقال أكثر من لاعب أهلاوي أمثال ميكيسوني، وزياد طارق، بجانب مبلغ من المال وهو ما رحّب به النادي البترولي.

واستطرد البلدوزر، إن أيبوكا واحد من أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري المصري هذا الموسم وفتح الأهلي مفاوضات مع أنبي لضم اللاعب.

وتابع إن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي مع حلمي طولان المدير الفني السابق لأنبي بشأن أتمام الصفقة ولم تنقطع الإتصالات بين الأهلي وأنبي بعد رحيل طولان عن الفريق البترولي.

مجدي عبدالغني إيبوكا الأهلى النادي الأهلي انبي

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