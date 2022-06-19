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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران ترد رسميا على قلق الإمارات بشأن برنامجها النووي .. تفاصيل

صدى البلد

أبلغت إيران يوم السبت الإمارات العربية المتحدة أن طهران تعطي أولوية عالية لتحسين العلاقات مع جيرانها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، بعد يوم من إعراب الإمارات العربية المتحدة عن قلقها بشأن برنامج طهران النووي.

وحسب "رويترز"، قال مبعوث الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إنه يأمل أن تعمل إيران مع المنظمة لتقديم تطمينات للمجتمع الدولي والمنطقة بشأن برنامج طهران النووي.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى "أولوية الجيران في السياسة الخارجية الإيرانية ودعا إلى مزيد من التشاور... لتوسيع العلاقات الثنائية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

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في عام 2019، بدأت الإمارات العربية المتحدة المتحالفة مع الولايات المتحدة الانخراط مع إيران بعد سنوات من العلاقات المتوترة.

وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 منذ مارس وقيدت طهران قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة البرنامج النووي الإيراني بعد نزاع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ايران الامارات برنامج نووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران

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