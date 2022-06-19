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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تعالى في الهايفة واتصدر.. علي جمعة يرد على المهاجمين لتصريح اسم فيل أبرهة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

علق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على هجوم البعض عليه بسبب تصريح سابق له يفيد بأن فيل أبرهة اسمه "محمود".

وقال علي جمعة، في لقاءه على فضائية "سي بي سي"، إن شر البلية ما يضحك، وهذا الأمر يقتضي الضحك لا يقتضي سواه، وذلك لأن الضحك قد انطلق من الدهشة والدهشة أتت من المفارقة .

وتابع: الناس هاجموا تصريح اسم الفيل، واستنكروا ذلك، بالرغم من أن القرطبي وابن كثير والمقريزي أطلقوا هذا الاسم من قبلي، منوها أن الحلقة لم تكن أصلا على الفيل وأبرهة الحبشي، وإنما جاء الكلام في سياق الحديث عن الكعبة المشرفة بشكل ضمني.

وأوضح، أن المتسببين في إشغال الناس بهذه الطريقة، يعتبر هدم لما نبنيه من مكون العقل والحفاظ على طريقة التفكير، ونرشد الناس إلى كيفية التفكير السليم.

واستشهد علي جمعة ، بمثال يردده المصريين يقول "يابا علمني الغلبة ، تعالى في الهايفة واتصدر" منوها أن العبط نوعين: أحدهما بسيط، والآخر مشلتت.

الدكتور علي جمعة فيل أبرهة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف اسم الفيل

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