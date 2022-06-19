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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة


أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لاداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022 والتي تبدأ اعتبارا من غدا الاثنين الموافق 20 يونيو وتنتهي في 21  يوليو القادم. 


ووجه المحافظ بضرورة بضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال الإمتحانات من خلال سرعة الإنتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر ،مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا ومراعاة التباعد ، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة. 

 
كما أكد الهجان أنه تم التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لإستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان.

 

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان مضيفا  أنه تم تجهيز  كافة الأماكن المستخدمه كاستراحات وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها، مضيفاً بأنه طبقاً لذلك سيتم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.


وأضاف أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات  . 


ومن جانبه أوضح الدكتور ياسر محمود وكيل  وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة القليوبية بلغ (  42887 )  طالبًـا ، منهم  ( 18959 )  للشعبة الأدبية و (23928 ) للشعبة العلمية  ، و (658 )  دولي ، ويؤدون امتحاناتهم أمام 112  لجنة ب12 ادارة تعليمية ، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24  استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان. 


ونوه إلى أنه تم توجيه مديرى الادارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.


وأشار إلى أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية ( هواتف محمولة، سماعات ) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة ، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات ، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.

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القليوبية محافظ القليوبية الاستعداد امتحانات الثانوية العامة لجان الامتحانات

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