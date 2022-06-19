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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

%38 نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية

ماكرون
ماكرون

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، مساء اليوم، الأحد، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بلغت 38% في انخفاض عن الجولة الأولى.

وجرت اليوم الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، والتي قد تحرم الرئيس الوسطي المعاد انتخابه حديثًا إيمانويل ماكرون من الأغلبية المطلقة التي يحتاجها للحكم بحرية.

ومن المنتظر أن تبدأ التوقعات الأولية لنتائج هذه الانتخابات، التي قد تغير وجه السياسة في فرنسا، في الظهور في الساعة 8 مساء.

وكان الإقبال بحلول منتصف النهار أقوى إلى حد ما – إذ بلغ 18.99٪ - مقارنة بما كان عليه في نفس التوقيت خلال الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد الماضي، وفي عام ٢٠١٧، عندما بلغ 18.43٪ و 17.75٪ على الترتيب.

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وفاز ماكرون بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان. وإن لم يمنح تصويت اليوم الأحد معسكره أغلبية مطلقة، فإن ذلك سيكون مقدمة لفترة من الضبابية التي يمكن مواجهتها بدرجة من تقاسم السلطة بين أحزاب لم يُسمع بها في فرنسا في العقود الماضية - أو تؤدي إلى شلل سياسي وتكرار للانتخابات البرلمانية.

ويتوقع مستطلعو آراء الناخبين فوز معسكر ماكرون بأكبر عدد من المقاعد، لكنهم يقولون إن حصوله على أصوات الأغلبية المطلقة ال 289 ليس مضمونًا بأي حال.

وتشير استطلاعات الرأي أيضًا إلى أن اليمين المتطرف سيسجل على الأرجح أكبر نجاح برلماني منذ عقود.

ويسعى ماكرون إلى رفع سن التقاعد ومتابعة أجندته الداعمة للشركات وتعزيز الاندماج في الاتحاد الأوروبي.

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