سامح شكري: مصر ستبني منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

قال وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأحد، إن مصر تعتزم بناء منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا.

جاء ذلك في كلمة له بثتها قناة "العربية" خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يمثله مفوض شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل.

وأضاف “شكري”، "مصر أثبتت أنها شريك موثوق للاتحاد الأوروبي، ونواجه تحديات كبيرة على صعيد الطاقة والغذاء والتضخم".

من جانب آخر، قال بوريل في تصريحات للـ"عربية" إن "الاتحاد الأوروبي يقوم بكل ما يمكن القيام به لحل أزمة الغذاء، وهناك عدة دول أوروبية مستعدة لتأمين الممرات البحرية من أوكرانيا".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي سيمنح مصر 100 مليون يورو، واللقاء المصري الأوروبي سيصادق على خطة الشراكة للأعوام الـ 5 المقبلة".