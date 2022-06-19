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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مذبحة تاريخية في إثيوبيا..مقتل أكثر من 200 شخص في هجوم عرقي

صدى البلد

قال شهود عيان في إثيوبيا اليوم الأحد، إن أكثر من 200 شخص، معظمهم من عرقية أمهرة، قتلوا في هجوم في منطقة أوروميا في البلاد ويلقون باللوم على جماعة متمردة تنفي ذلك.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه أحد أكثر هذه الهجمات دموية في الذاكرة الحديثة مع استمرار التوترات العرقية في ثاني أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان.

قال عبد السيد طاهر، وهو من سكان مقاطعة جيمبي ، لوكالة أسوشيتد برس بعد أن نجا بالكاد من الهجوم يوم السبت:"لقد أحصيت 230 جثة. أخشى أن يكون هذا هو الهجوم الأكثر دموية ضد المدنيين الذي شهدناه في حياتنا. نحن ندفنهم في مقابر جماعية، وما زلنا نجمع الجثث. وصلت وحدات الجيش الاتحادي الآن، لكننا نخشى أن تستمر الهجمات إذا غادرت".

وقال شاهد آخر، ذكر اسمه الأول فقط، شامبل بسبب مخاوف على سلامته، إن مجتمع أمهرة المحلي يسعى الآن يائسا إلى نقله إلى مكان آخر "قبل حدوث جولة أخرى من عمليات القتل الجماعي". وقال إن عرقية الأمهرة التي استقرت في المنطقة قبل نحو 30 عاما في برامج إعادة التوطين "تقتل مثل الدجاج".

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وألقى الشاهدان باللوم على جيش تحرير أورومو في الهجمات. وفي بيان، ألقت حكومة أوروميا الإقليمية باللوم أيضا على مكتب الشؤون القانونية، قائلة إن المتمردين هاجموا "بعد أن عجزوا عن مقاومة العمليات التي شنتها قوات الأمن (الفيدرالية)".

ونفى أودا تربيي، المتحدث باسم مكتب الشؤون القانونية، هذه المزاعم.

وقال في رسالة إلى أسوشيتد برس:"الهجوم الذي تشير إليه ارتكبته الميليشيات العسكرية والمحلية التابعة للنظام أثناء انسحابهم من معسكرهم في جيمبي في أعقاب هجومنا الأخير"، مضيفا:"لقد فروا إلى منطقة تسمى تول، حيث هاجموا السكان المحليين ودمروا ممتلكاتهم انتقاما لدعمهم المتصور لمكتب الشؤون القانونية. لم يكن مقاتلونا قد وصلوا حتى إلى تلك المنطقة عندما وقعت الهجمات".

وتشهد إثيوبيا توترات عرقية واسعة النطاق في عدة مناطق، معظمها بسبب المظالم التاريخية والتوترات السياسية. ويتعرض شعب الأمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية بين سكان إثيوبيا البالغ عددهم أكثر من 110 ملايين نسمة، للاستهداف بشكل متكرر في مناطق مثل أوروميا.

دعت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الحكومة يوم الأحد الحكومة الفيدرالية إلى إيجاد 'حل دائم' لقتل المدنيين وحمايتهم من مثل هذه الهجمات.

اثيوبيا أمهرة أوروميا هجوم جيش تحرير أورومو

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