عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوجة الأمير تشارلز: تعلمت كيف أتغاضى عن انتقادات وسائل الإعلام

كاميلا باركر دوقة
كاميلا باركر دوقة كورنوال

تحدثت كاميلا باركر دوقة كورنوال وزوجة الأمير البريطاني تشارلز، عن كفاحها في التعامل مع اهتمام وتركيز وسائل الإعلام على حياتها، في مقابلة نادرة، كشفت فيها أيضاً أنها تلعب لعبة الألغاز الشهيرة «ووردل Wordle» مع حفيدتها كل يوم.
 

txt

باليه الأوبرا يروى قصة الملكة كليوباترا على المسرح الكبير

txt

العثور على سحر أسود بملعب بريطاني في صدمة مرعبة.. تفاصيل


وفي المقابلة التي أجرتها معها مجلة «فوغ» البريطانية، علقت كاميلا على التركيز الصحافي والإعلامي على حياتها قائلة: «لقد تم التركيز على شخصي لفترة طويلة وتم انتقادي على وسائل الإعلام، وكان علي إيجاد طريقة للتعايش مع ذلك. هذا ليس بالأمر السهل. لا أحد يحب أن يتم التركيز عليه وانتقاده طوال الوقت».

وأضافت: «لكن رغم ذلك، فقد تعلمت كيف أتغاضى عن هذا النقد وأمضي قدما في الحياة».

وكشفت كاميلا أيضاً أنها تستمتع بلعب لعبة الألغاز الشهيرة «ووردل Wordle» مع حفيدتها كل يوم.

وأوضحت قائلة: «ترسل لي حفيدتي يوميا رسالة نصية تخبرني فيها بمقدار الوقت الذي قضته في حل لغز ما، لأقوم أنا أيضاً بحساب الوقت المستغرق لحل اللغز نفسه. إنها لعبة مسلية للغاية».

ولفتت كاميلا إلى أنها تراسل أحفادها الخمسة يوميا، وأنهم كانوا يحاولون إقناعها بثقب أذنيها، لكن دون جدوى.

وتحدثت دوقة كورنوال عن كيفية قضائها لوقت فراغها، خاصةً عند انشغال زوجها الأمير تشارلز بالمهام الملكية، حيث قالت إنها تقوم ببعض أعمال البستنة، وتذهب في نزهة على الأقدام ثم تجلس وتقرأ كتاباً.
 

وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، قد أعلنت في فبرايرالماضي، أنها تأمل في أن تحمل كاميلا صفة الملكة زوجة الملك (كوين كونسورت) عند اعتلاء تشارلز العرش، منهية بذلك جدلاً حساساً طويلاً بين البريطانيين.

وفي رسالة كتبتها بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاماً على اعتلائها العرش، قالت الملكة: «عندما يصبح ابني تشارلز ملكاً... أعلم أنكم ستقدمون له ولزوجته الدعم نفسه الذي قدمتموه لي».

والصفة التي اختارتها إليزابيث الثانية لزوجة ابنها تمنح عادة لزوج أو زوجة العاهل الحاكم. ونظرياً يسمح ذلك لكاميلا بأن تصبح ملكة.

وكان مستقبل لقب كاميلا موضع نقاش طويل وجدل حاد عندما تزوجت الأمير تشارلز في 2005. وقال مستشارون حينذاك إنها لا تريد لقب الملكة بل تفضل صفة «الأميرة» في سابقة في تاريخ العائلة الملكية البريطانية.

وكان ولي العهد وكاميلا قد عقدا زواجاً مدنياً بعد سبع سنوات على وفاة الأميرة ديانا الزوجة الأولى للأمير تشارلز. ولم تحضر الملكة حفل الزواج الذي وافقت عليه بفتور لكنها نظمت حفل استقبال للزوجين.

وكاميلا، التي تبلغ من العمر 74 عاماً، بقيت لفترة طويلة غير محبوبة من الكثير من البريطانيين الذين رأوا أنها مسؤولة عن انهيار الزواج الأسطوري للأمير تشارلز، حيث كانت عشيقته خلال ارتباطه بالأميرة ديانا.

الاعلام الألغاز الأمير تشارلز كورنوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 20-6-2022

موضوعات متعلقة

بينها الابتعاد عن البروتين.. نصائح للنوم بطريقة أفضل أثناء الحر

جدري القرود.. الصحة العالمية تبحث تغيير اسم الفيروس لتجنب التمييز

دراسة.. تناول الكربوهيدرات قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

ناسا تكشف عن قمامة على سطح المريخ تركها البشر

بسبب رسالة.. شركة سبيس اكس تفصل موظفين انتقدوا إيلون ماسك

فارق الحياة في ثواني.. سقوط رجل على قضبان مترو الأنفاق في نيويورك|شاهد

طفرة طبية.. تطوير روبوتات يمكنها التنقل بسهولة داخل جسم الإنسان

عاملة نظافة تنافس وزيرة سابقة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية

ترشيحاتنا

الوكالة الدولية للطاقة: 600 مليون إفريقي يعيشون دون كهرباء

غدًا بداية الصيف.. درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 20-6-2022

لماذا أخلت النيابة سبيل المتهم بتحطيم سيارة بمحيط استاد القاهرة؟ القصة كاملة

امتحانات الثانوية العامة 2022| الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء الدين والتربية الوطنية

لمدة 14 ساعة .. قطع المياه عن مدينة 6 أكتوبر اليوم

حدث ليلا.. رفع كسوة الكعبة المشرفة.. حسن شحاتة يخرج عن صمته.. لجنة المسار الدستوري الليبي تختتم اجتماعاتها في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ