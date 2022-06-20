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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، والخضروات نستعرضها فيما يلي:

 

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-6-2022، في مصر ارتفاعا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو.

 

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 20-6-2022

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 20يونيو 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

الفراخ نزلت تاني.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20- 6 -2022

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 20-6-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

 

60 جنيها زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 20-6-2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 20 يونيو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية. 

 

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20 -6 -2022

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 20 يونيو 2022، 20 ذي القعدة 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

 

اسعار الدواجن مواقيت الصلاة اسعار الذهب الدولار الأسمنت نشرة خدمات صدى البلد

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