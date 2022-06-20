أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 20-6-2022

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 20يونيو 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 18.70جنيه للشراء و 18.81جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( مصرف أبوظبى الاسلامي،مصر إيران للتنمية) نحو 18.74جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي، الإسكندرية،البركة ) نحو 18.73جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (كريدى اجريكول ،قطر الوطني QNB )نحو 18.72جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر) نحو 18.71جنيه للشراء و 18.77جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (فيصل الإسلامى،المصرف المتحد) نحو 18.71جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ، اتش اس بى سى HSBC ، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ) نحو 18.69جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك أبوظبى الاول FAB، نحو 18.63جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار



ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.74 جنيه للشراء

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.