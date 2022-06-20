شاهد .. مسابقة للرماية داخل قطاع التدريب بوزارة الداخلية

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية مسابقــة الرمايــة القتالية للعام التدريبى 2021/2022 والتى أقيمت فعالياتها بمعهد التدريب الراقى التابع للإدارة العامة للتدريب ، وشـــارك فيهــا (عدد 21 مديرية أمن– 10 إدارات عامة) وقام بتحكيم فعاليات المسابقة طاقم حكام من الإتحاد المصرى للرماية .



تهدف المسابقة إلى التدريب الجماعى على مهارات الرماية للمجموعات القتالية لمحاكاة الواقع الميدانى والعمل على رفع المستوى التدريبى فى مجال العمليات بإستخدام مختلف أنواع الأسلحة (الطبنجة – الرشاش – البندقية الآلية) لمواجهة شتى صور الجريمة بما يساهم فى حفظ أمن الوطن والمواطنين.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالمستوى التدريبى ورفع كفاءة العنصر البشرى .

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